Angélica Sepúlveda en picada contra medio que desmintió su sensible revelación: "Muchas frases son invento de ustedes"

Angélica Sepúlveda fue una de las mujeres más polémicas de la TV hace una década atrás. De hecho, tras su paso por varios realities se ganó el título de la “Chucky” de la pantalla chica. Pero como no todo es para siempre, hoy está feliz y alejada de la farándula, pese a que el fantasma de los encierros aún la persigue.

Fue en este contexto que este martes asistió a “La Noche es Nuestra” de CHV. Claro que nada hacía presagiar que impactaría a todos los presentes con una inédita revelación.

Según relató, cuando estuvo en el reality “1810” quedó embarazada de su pareja de ese momento, Arturo Prat.

"Sólo hablé y conté algunos episodios que para el público eran desconocidos y hoy con el paso de los años me atrevo a contar. No porque sean secretos, sino, porque son parte de mi historia y es mi verdad. Verdad que lloré y sufrí sola. No guardo rencor ni odio, la vida sola se encarga, yo solo deseo amor a todos", escribió en su cuenta de Instagram antes de la transmisión del capítulo.

También, en otra publicación, aclaró que "tal vez sientan que me fui de boca al hablar de algunos temas, pero es mi verdad. Siento que era necesario transparentarlos y contar qué sucedió. Disculpen si algo no se entiende, es muy corto el tiempo y es un programa muy rápido".

La producción desmintió los dichos

Tal impacto provocó su revelación, que La Cuarta partió donde la productora del espacio para consultarle sobre la veracidad de estos dichos. Para sorpresa de muchos, María José Barraza desmintió los dichos de Sepúlveda.

“No estuvo embarazada para nada, yo nunca lo supe. Además, para todas estas cuestiones médicas habían doctores que evaluaban a los participantes cada 15 días", aseguró al medio citado.

Además, según este diario, Vasco Moulián (Director de Programación de Canal 13 en aquella época) y Sergio Nakasone (Productor ejecutivo) se unieron a los dichos de Bello. Ambos profesionales aseguraron que no tenían información sobre el embarazo de la oriunda de Yungay.

Pero Angélica Sepúlveda se defiende

No tardó ni 12 horas en defenderse. La también ex participante de "Granjeras" se fue en picada contra el medio. Esto pues "En La Cuarta aparecen palabras como si yo las hubiera dicho y no es así, sabiendo ellos mi número de celular, aún así no fueron capaces de preguntarme, aseguró en su cuenta de Instagram.

"No corresponde que me tilden de mentirosa, porque no lo soy", agrega.

"Me etiquetaron en una noticia donde una persona desmiente lo que conté, aseverando con ejemplos (qué no son reales) que no es real lo que dije. Leer esas palabras, es bastante triste. Hubiera preferido que dijera que nunca estuvo al tanto, porque si de médicos se trata, solo una vez (parece que al mes de reality) me llevaron a una clínica por un dolor que sentía. Es verdad, había una doctora, enfermera y psicólogo para las eventuales lesiones que sufríamos en el entrenamiento o competencias. Una vez me enviaron a conversar con el psicólogo, y lo digo así, porque yo nunca lo pedí", relató Sepúlveda en su cuenta de la red social.

Para luego añadir: "No es correcto que hagan eso, pues muchas frases son inventos de ustedes, yo no lo he dicho!. Opinen de mí como quieran, pero mentirosa no soy, más prolijidad y ética periodística a quien escribió esas frases".

"Tengo derecho a contar todo lo que quiera, es lo que viví y todo es verdad, acaso creen que me van a intimidar, YO NO LE TENGO MIEDO A LA VERDAD!. Gracias, gracias, gracias" sentenció.

