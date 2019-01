Angélica Sepúlveda realizó inédita confesión: quedó embarazada dentro del reality "1810"

Han pasado 10 años desde la final del reality “1810”. No obstante, durante la noche de este martes se reveló una impactante verdad sobre el espacio transmitido por las pantallas de Canal 13.

Angélica Sepúlveda, más conocida como la “Chucky” de la pantalla chica, fue una de las invitadas a “La Noche es Nuestra” de CHV. En la instancia habló sobre su paso por el reality, y sorprendió tras lanzar una inédita confesión.

La confesión de Angélica Sepúlveda

Sepúlveda partió relatando las razones del quiebre con Arturo Prat, su pareja durante el encierro. Tal como expuso en el programa nocturno, existió una sesión de fotos con los finalistas a la que ella no fue invitada. Luego, para su sorpresa, Arturo no la defendió.

“El estrés me hacía estar muy sensible y con ganas ya de no querer participar. Arturo (Prat) me decía que siguiéramos con el entrenamiento y nada, yo empezaba los entrenamientos y me sentía mal”, comentó.

Para luego agregar: “Sorpresa, estaba embarazada”, dejando atónitos a los asistentes en el set.

Según relató, esto ocurrió cuando ya estaban terminando las grabaciones de “1810”. De hecho decidió no contarle a Prat para que se concentrara sólo en entrenar.

“Arturo me dice que haga un test, y yo como ‘¿será necesario?’. Lo compramos y yo no le dije, porque quedaban muy pocos días para la final. Le dije que se relajara, que estaba todo bien”, agregó.

A su vez mencionó que le le dijo a la producción del programa que se sentía mal, omitiendo el trasfondo. Esto ya que a esas alturas quería bajarse de la competencia. Sin embargo, por temas de contrato debió seguir adelante.

“Llamé un par de veces a la producción y le dije que no me sentía anímicamente ni físicamente capaz de presentarme la final, y me decían ‘mira hay un contrato y lo podemos hacer valer. Te tienes que presentar, por último preséntate no más’. Y yo dije, ‘bueno, lo voy hacer’. También por mi familia y el público”, recordó.

