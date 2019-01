Acusan a conocido famoso de haber filtrado el supuesto video sexual de Joaquín Méndez

El supuesto video sexual de Joaquín Méndez sigue dando de qué hablar. Esta vez, las miradas apuntan a un conocido rostro de la farándula chilena como el aparente responsable de la filtración y sería nada más y nada menos que Leo Méndez Jr.

Publimetro Chile Joaquín Méndez lloró al hablar sobre supuesto video sexual y anunció que tomará acciones legales Abordó el complejo tema en el matinal de Mega.

La teoría surgió luego que el joven se mostrara contrario a la versión del argentino, quien negó rotundamente ser él quien aparece en el registro. "Sí vi sus Stories. Solo decir que me parecen absurdas sus excusas realmente. ¿El collar? No sabía que los collares son permanentes. ¿La espalda? Depende de la misma posición, por cómo se marcan los músculos. Pero está bien. Yo creo que la mayoría jamás van a querer verse involucrados en algo así. Yo digo lo que pienso y siempre me voy a aferrar a eso", dijo.

Publimetro Chile La épica defensa de Joaquín Méndez tras supuesta filtración de video sexual “Yo no puedo creerlo un día te acuestas temprano y al otro día te levantas siendo un actor porno”, comienza entre risas.

Méndez versus Méndez

Estas palabras fueron abordadas durante el programa "Intrusos" de La Red, en donde la panelista Catalina Pulido se lanzó en contra del maquillador, señalando que sus intenciones de sacar del clóset a Joaquín Méndez tenían una gran violencia detrás.

Pero el tema no quedó ahí, ya que posteriormente, un usuario de Instagram le preguntó a la actriz si Leo Méndez Jr. era el responsable de la filtración, a lo que ella solo respondió "terrible". Algo a lo que el hijo de DJ Méndez no se mostró indiferente, pues se manifestó al respecto a través de una historia en la misma red social.

Instagram

Luego de esto, el joven volvió a referirse al tema y, con gran molestia, aseguró que él no fue la persona que filtró el video sexual. "Debo aclarar algo, están acusándome de que fui yo quien filtró el video, falso. Infórmense bien y usted señora (Catalina Pulido) que yo sé que usted ve mis historias. Infórmese bien antes de empezar a hablar hueas", dijo en un breve clip.