Belén Mora alzó la voz por críticas a su cuerpo: "Yo soy así, soy al natural"

Ya son varios los famosos que se han visto afectados por la exposición en redes sociales, en las que muchas veces han sido víctimas de crueles comentarios e insultos por parte de los usuarios. Y si bien las críticas varían de publicación en publicación, las que más se repiten tienen relación con la apariencia. Sobre este tema habló la comediante Belén Mora, quien ha recibido este tipo de observaciones en más de una ocasión.

Publimetro Chile Polémico capítulo de "Pasapalabra" terminó con Julián Elfenbein siendo destrozado en redes sociales y con un concursante ovacionado EL diseñador gráfico se llevó el capítulo pero no el pozo millonario.

"No me afecta lo que la gente piense de mí. Si a alguien le molesta que yo sea guatona, métanse al perfil de una más flaca. O si les molesta que no salga arreglada en las fotos, métanse al de una que sale arreglada, porque yo soy así, soy al natural", dijo en conversación con Biut.

Y es que cuando se trata de autoconfianza, ella tiene las cosas claras. "Mi papá desde chica me dijo que yo era la princesa del mundo, que era la cosa más linda que había. Y me lo dijo tantas veces que yo me lo creo", explicó.

Publimetro Chile Yanina Halabi realiza duro descargo contra Patricio Laguna: "Quiere seguir sacándome plata” En 2017 la pareja fue formalizada por violencia intrafamiliar y fue el ex edil quien se quedó con la tuición de los niños.

Sobre su apariencia, aseguró que "disfruto mi cuerpo. Si tengo seis pechugas, como el chiste de mi rutina, las tengo y las muestro. De hecho, cuando he estado gorda, he hecho personajes y he ocupado eso para darle alegría a otra persona".

Respecto a la lipoescultura a la que se sometió en 2017, Belén Mora explicó que "me operé porque me lo regalaron. Si lo hubiese tenido que pagar, no lo hago".

Te recomendamos: