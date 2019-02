Nuevos antecedentes demostrarían que Leo Méndez Jr. fue quien filtró el supuesto video sexual de Joaquín Méndez

El domingo pasado Joaquín Méndez fue víctima de una supuesta filtración. Una secuencia que mostraba a dos hombres teniendo relaciones sexuales, uno de ellos con una cabellera rubia muy parecida a la del panelista de “Mucho Gusto”.

Méndez lo desmintió rápidamente, pero hubo ciertos personajes que prefirieron no creerle al transandino. Aquel fue el caso de Leo Méndez Jr. quien, instándolo a “salir del clóset”, utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema.

Sin embargo, debido a este repentino interés por el caso, el joven terminó apuntado como el responsable de difundir el video. Y cómo no, tal acusación generó una guerra en redes sociales entre él, la panelista de “Intrusos” Catalina Pulido y la ex pareja del rubio, Camila Recabarren.

Ambas arremetieron contra el joven pues, según la ex Miss Chile, fue él quien le habría hecho llegar el registro, y no sólo a ella.

Durante el día de ayer en “Intrusos” se abordó nuevamente esta polémica, instancia donde inéditos detalles salieron a la luz.

Se confirmaría que fue Leo Méndez Jr. el que filtró

“A nosotros como programa también nos llega el video a través de Leo Méndez Jr. Tenemos que decirlo”, explicó Alejandra Valle. Para dimensionarlo, explicó que tal fue el nivel de viralización que incluso le habría llegado a Michael Roldán, quien se encuentra de vacaciones.

De esta forma le habría llegado mensajes por interno a gran parte del equipo, todos enviados por el muchacho radicado en Suecia. A su vez el productor del programa de La Red salió a contar cómo le llegó la grabación:

“Me habla por WhatsApp un número desconocido, con prefijo extranjero, y me llega un video. Lo veo y pensamos que había sido él. Yo después le pregunté si era Leo Méndez Jr. y me dijo ‘sí, soy yo’. Yo nunca había hablado con él. Le pregunté cómo consiguió mi contacto -yo no lo seguía, ni él a mí en redes sociales-. Me dijo que un amigo se lo había dado. Era para enviar el video de Joaquín, y tengo conocimiento de que Leo también se encargó de mandarlo por Instagram a varios medios. A otras figuras públicas. Entonces es complicado el tema”, explicó Raúl.

Para luego agregar: “Me llamó mucho la atención que me enviaba pantallazos de otras conversaciones. Eso hace pensar que estaba buscando algo. Seamos sinceros, por algo se lo envió a Camila Recabarren”.

Si bien no se ha comprobado que Mendez Jr. haya sido quien viralizó el video por primera vez, sí se confirmó que tuvo un rol clave a la hora de difundirlo, lo que podría traerle graves consecuencias al hijo del intérprete de “Estocolmo”.