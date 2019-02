Luis Fonsi está listo para repartir "Vida"

Han pasado casi dos años desde que “Despacito” comenzó a conquistar el mundo, y Luis Fonsi asegura que mucho ha sucedido en su carrera desde aquello, pero aún le gusta mirar al pasado, para tener claro que el camino no ha sido fácil y los retos que ha superado.

El cantautor puertorriqueño ya es un referente mundial en la música, y en gran parte por la gran repercusión que tuvo esta canción, que alcanzó gran popularidad y tuvo siete récords mundiales. Ahora, el reto más fuerte para Luis Fonsi acaba de llegar, al lanzar este viernes su nuevo disco “Vida”.

El álbum es su noveno material de estudio e incluye canciones convertidas en clásicos de Luis Fonsi, como la misma “Despacito” y “Échame la culpa”, y otros avances, como “Calypso”, “Imposible” y “Sola”. “Es un disco en el que me arriesgué más de lo acostumbrado, pero es muy refrescante”, expone el cantante.

Superar “Despacito” pareciera una misión difícil pero no imposible, ¿así lo sientes?

– Me siento más cómodo dentro de mi propia piel, más seguro de quién soy y qué es lo que quiero decir; cada disco es una aventura, como lanzarse al vacío de nuevo, y buscas la manera de reinventarte, de darle algo nuevo al público, sin perder la esencia de lo que es uno (…), eso lo tengo muy claro. Sigo por la balada y lo urbano.

¿Qué significado musical tiene “Vida”?

– Es un disco que tiene la esencia de lo que siempre ha sido mi música. Es como mirar el pasado, pero con una gran fuerza para el futuro. Tiene un poco de baile, mucho romance y mucha inspiración de mis hijos Mikaela y Rocco. Es el más importante de mi carrera, un parteaguas a partir de “Despacito”.

Dicen que todas las colaboraciones del género urbano son estrategias comerciales, ¿es verdad?

– La mayoría de las que he realizado son con artistas que admiro y respeto. Cada colaboración es trabajada para que cada artista muestre y disfrute lo que mejor sabe hacer. Creo que las colaboraciones me han dado mayor fuerza y alianzas con otros artistas. El álbum, que cuenta con la producción de los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres, incluye dos versiones de “Despacito” que salieron en 2017. El tema original con Daddy Yankee y el que salió luego con la participación del canadiense Justin Bieber. También trae las colaboraciones con Demi Lovato y Stefflon Don. También vienen canciones inéditas como el sencillo del disco con Ozuna.

¿Qué nunca dejarás de ser?

– ¡Latino! He vivido dos tercios de mi vida en Estados Unidos, pero soy latino, mi corazón es latino, me identifico con la cultura y el idioma me da más conexión.

¿Cuál es la parte que más te gusta en un concierto?

– Las pruebas de sonido son bonitas, en el sentido que conoces el lugar y puedes sentir -dramáticamente- la diferencia entre el antes y el después.

¿Te pones un escudo para las críticas negativas?

– No es que me ponga un escudo, sí suelen ser armas que atacan mucho el lado humano, pero he aprendido a salir sin cicatrices. Hago lo que me gusta y aprovecho cada oportunidad que me ofrecen en la música, en la televisión y en el cine; al final, mi trabajo es entretener al público.