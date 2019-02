AEX28: Te contamos las sorpresas de la edición de verano de la Animé Expo Santiago

Una nueva edición de la feria más grande de la cultura del manga y animé se está desarrollando este fin de semana en Santiago. Se trata de la Animé Expo Santiago, en su edición número 28. Como cada edición, su "casa" será la Estación Mapocho. Asistimos durante la jornada e este sábado para contare sobre sus novedades y te recordamos que continuará este domingo.

Para comenzar, dentro de los invitados estrella, contarán con la leyenda de la música nipona: Azumi Inoue. La cantante es ampliamente conocida por interpretar varios éxitos de películas de Studio Ghibli, como “Mi vecino Totoro”, “El Castillo en el Cielo”, “Kiki: Entregas a domicilio”, entre otras obras de Hayao Miyazaki. Durante su show, Inoue compartirá escenario con su hija Yuyu, de 14 años, también intérprete de variados trabajos para la televisión nipona.

Otra presentación que unirá generaciones será la de Ai Maeda (AiM), actriz de doblaje y cantante conocida como la voz de Mimi Tachikawa en Digimon, e intérprete de los ending desde Digimon Adventure hasta Digimon Frontier.

Ambas presentaciones se llevarán a cabo este domingo 3. Los asistentes a Anime Expo Santiago podrán acceder a entradas con Meet&Greet para conocer a sus ídolos musicales, además de todas las actividades que el evento tiene preparado.

Lo que se vio este sábado

Este sábado se presentaron Takayoshi Tanimoto (denominado “el príncipe del anisong”) y Nyango Star, una mascota japonesa mezcla de un gato y una manzana que toca batería estilo heavy metal de populares canciones.

Además, AEX28 contará (los dos días) con la presencia de la youtuber española Chaoko, la autodenominada "maker" que es éxito en Internet por su enorme gusto por el maquillaje y la moda Harajuku.

Desde la producción del evento, Claudia Cabezas comentó a Publimetro que "la convocatoria en comparación a año anterior estuvo excelente".

"Tenemos un público que es bastante parejo en cuanto a asistentes, pero siempre se va sumando ente nueva. Además, el público conocedor del animé va creciendo. Se incorpora siempre gente más joven", agregó.

¿Habrá AEX de invierno?

Sobre la versión de invierno de AEX (se hacen dos al año), Cabezas nos adelanta que es probable que este año no se haga la segunda versión. "No estamos claros todavía, pero al parecer no. Nuestra intención es que el evento sea aún más esperado por la gente. Dos veces al año causa cierta costumbre. En términos de preparación, la idea es tener el suficiente tiempo para poder hacer algo muy bueno en cada edición", explicó.

La productora general de AEX añadió que el invitado que movilizó más a los fans para esta edición fue Chaoko. "Tiene un público más joven, más adolescente, más metido en las redes, que es donde ella obviamente se maneja".

Sobre si hay planes de expansión para el evento, Cabezas no descarta la posibilidad de ampliarse a regiones. Sobre la posibilidad de elegir un nuevo recinto para la edición de Santiago señaló que "nos encantaría, porque no solo el publico lo pide, sino que nosotros sabemos que la Estación Mapocho en cierta forma nos ha quedado un poco chica". Puedes revisar más información sobre el evento en www.anime-expo.cl

A continuación te dejamos la lista de actividades de esta edición:

