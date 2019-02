El emotivo mensaje de apoyo del papá de Felipe Camiroaga a Martín Cárcamo

Queda cada vez menos para la nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, razón por la cual el panelista de "Bienevenidos", Martín Cárcamo, dejará momentáneamente sus labores en Canal 13 para prepararse para el mayor desafío de su carrera.

Y es que Cárcamo, en representación de Canal 13, asumirá la labor de animador del destacado certamen, un trabajo que alguna vez correspondió a otros como el legendario Antonio Vodanovic, Rafael Araneda o Felipe Camiroaga.

Es por eso que este viernes, último día en que Cárcamo estaría en "Bienvenidos" antes de partir a Viña, su equipo le entregó su apoyo. Pero, aparte de su equipo, recibió un especial mensaje de Jorge Camiroaga Puch, el padre del fallecido "Felipito", quien a través de su video quiso saludar y animar al viñamarino.

“Martín, siempre que te he visto en televisión he visto cómo te refieres a Felipe de forma muy cariñosa. Ese mismo cariño Felipe lo sentía por ti”, señaló el hombre, agregando que “cuando Felipe animó el Festival de Viña, me invitó y lo vi muy feliz, muy contento, muy orgulloso y yo creo que tú vas a sentir lo mismo cuando subas al escenario y manejes la situación como todos esperamos que lo hagas”.

Con lágrimas en los ojos, Cárcamo no pudo contener la emoción mientras Jorge aseguró que “yo sé que Felipe estaría muy contento de verte en el escenario la Quinta Vergara, estaría muy feliz por eso y yo te deseo lo mismo. Espero que te vaya muy bien. Estoy seguro que desde algún lugar Felipe te va a estar mirando, te va a estar apoyando como lo estamos haciendo nosotros ahora”.

El animador agradeció las palabras del padre de su fallecido colega: “Don Jorge, le quiero agradecer sus palabras, son muy emocionantes para mí, me dan una inyección de energía muy potente y yo también siento que Felipe está con nosotros”.

Asimismo, el "rubio natural" quiso agregar que “Felipe nos hace mucha falta, pero también sé que está muy presente y quiero decir que va a estar conmigo arriba del escenario, eso yo lo sé. Así que gracias don Jorge, un beso para usted y un aplauso para su hijo que siempre lo recordamos”.