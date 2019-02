"Games of thrones": esposa de Jon Snow se enojó con él cuando le contó el final de la serie

El matrimonio no es fácil, incluso si eres el "Rey del norte". Eso lo tiene claro Kit Harington, el actor británico responsable de personificar al bastardo Jon Snow en la serie de HBO "Game of thrones".

Recientemente el protagonista del show basado en los libros de George R.R. Martin contó una anécdota de su matrimonio con la también actriz Leslie Rose, quien personificó al primer amor de Snow en la serie, la salvaje Ygritte.

Según Harington, Rose le había pedido que le contara cómo iba a terminar la batalla final por Westeros contra las hordas de caminantes blancos que acechan las tierras de los personajes del programa.

El actor accedió a revelar los detalles de la trama, pero la recepción de su esposa no fue la esperada. “No me habló durante casi tres días. Y ella me lo había preguntado”, contó el intérprete.

Harington dijo que aprendió la importante lección de no hablar del final de la serie, por lo que ahora no quiere comentar mucho sobre el asunto, aunque, sin embargo, sí dio una pincelada de sus impresiones.

“En realidad no puedo decir si estoy feliz o no. No creo que se trata de estar feliz o triste. Estoy satisfecho con lo que han hecho, pero no sé si de verdad estaré satisfecho hasta que lo vea. Es muy agradable caminar por ahí sabiendo lo que pasa, lo cual solo ocurrirá por unos meses hasta que todos lo vean. Yo sé y nadie más no sabe. Yo sé cómo termina”, dijo.

"Games of thrones" regresará a las pantallas de HBO para su octava y final temporada el próximo 14 de abril.