Raquel Argandoña y Paty Maldonado disparan contra Carolina Arregui por hablar de su sueldo en TVN

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado no perdonan y la víctima de ahora fue Carolina Arregui. Las conductoras del programa radial "Sin límites" de Radio Agricultura se refirieron a los dichos de la actriz que hace algunas semanas en conversaciones con Las últimas noticias se refirió al alto sueldo que recibía ella -y otros actores- de TVN, aún cuando su trabajo ya había concluido.

En ese sentido, Arregui señaló que “Yo quiero participar, hacer cosas. En estos momentos estoy ganando un sueldo por un trabajo que ya hice, una teleserie que, espero, reencante a la gente. Y obviamente he ido al canal porque siento que estoy ganando un sueldo que no me merezco porque no estoy haciendo nada”.

Tal parece que su oración fue escuchada y por esta razón se incorporará al panel de "Muy buenos días"… Sin embargo, sus dichos molestaron tanto a Maldonado como a Argandoña.

“Si me siento mal, yo voy al canal y les digo que no hagamos efectivo el contrato, no me sigan pagando los 4 millones que dice que le están pagando por no hacer nada. Si ella realmente se siente mal, yo digo tomen no hagan efectivo este contrato”, señaló quien saltó a la fama por su rol como la Quintrala.

La panelista de "Mucho gusto" se sumó a las críticas de su compañera y añadió que “Si a mí me pagan un sueldo y yo no estoy trabajando, ese no es problema mío, sino del canal que no se organizó y no hizo el programa, porque a mí me contrataron”.

En ese sentido, las críticas de las opinólogas apuntaron a que “no hicieron el programa, me tienen que pagar igual porque a lo mejor yo pude haber perdido una oportunidad tan buena o mejor que esa”.

“Ahora, si de verdad me siento como las reverendas… voy y entrego el contrato”, agregó Paty.