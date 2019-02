Demi Lovato eliminó su cuenta Twitter tras recibir burlas por su sobredosis

Demi Lovato eliminó su cuenta de Twitter en medio de una reacción violenta por sus comentarios sobre el rapero 21 Savage, quien fue arrestado el domingo por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos luego de que supuestamente se quedara por más tiempo del estipulado en su visa.

El domingo por la noche, Lovato, de 26 años, tuiteó: "Hasta ahora, los memes de 21 Savage han sido mi parte favorita del Super Bowl".

Lovato también compartió un meme que hace referencia a la ciudadanía británica recientemente revelada de 21 Savage, compartiendo una foto de alguien escribiendo con una pluma con la leyenda, "Así es como 21 Savage estará escribiendo sus versos".

Las críticas a Demi Lovato

Los fanáticos respondieron inmediatamente a los tweets eliminados de Lovato. Y cómo no, la acusaron de ser insensible a la situación de 21 Savage. El rapero Wale escribió: "¿Por qué es graciosa la libertad de alguien? No entiendo el chiste".

Lovato borró su cuenta de Twitter y publicó en su historia de Instagram para compartir un fragmento de la reacción que había recibido después de compartir el meme 21 de Savage.

La cantante publicó tres capturas de pantalla de su sección de comentarios, donde la gente se había referido a la sobredosis y la historia de adicción de Lovato mientras se burlaba de ella por los 21 comentarios de Savage.

"Ella es una hipócrita. Vamos a sacar los memes de heroína y ver si esto no se emociona", escribió un comentarista. Otro agregó: "me pregunto si ella vio los memes sobre su sobredosis".

"No me estaba riendo de que nadie fuera deportado. Sé que no es una broma, nunca me he reído de eso ", escribió Demi en su historia de Instagram.

“El meme que publiqué o mencioné era sobre él escribiendo con una pluma. Lo siento si ofendí a alguien. Pero no es una excusa para reírse de la adicción de alguien y mucho menos de su sobredosis", finalizó.