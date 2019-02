"No soy racista": la defensa de Liam Neeson tras haber afirmado que quería "matar" a un hombre negro

Liam Neeson respondió a una reacción violenta después de que reveló que quería "matar" a un hombre negro después de que una mujer miembro de su familia fuera violada por un hombre negro.

En una entrevista con The Independent que se hizo viral el lunes, Neeson dijo: "Hay algo primordial: Dios no quiera que haya lastimado a un miembro de tu familia en condiciones criminales… Mi reacción inmediata fue que le pregunté: '¿Sabía quién era?' No. "¿De qué color eran?" Ella dijo que era una persona negra".

La estrella de acción de 66 años fue criticada en las redes sociales por los comentarios, que fueron criticados casi por unanimidad por ser descaradamente racistas.

Neeson intentó despejar el aire en "Good Morning America" el martes en una entrevista con Robin Roberts.

"Estábamos haciendo una rueda de prensa y el tema de nuestra película era la venganza", dijo. "La periodista le preguntaba: '¿Cómo se conecta con eso?' y recordé un incidente hace casi 40 años, cuando una amiga mía fue brutalmente violada, yo estaba fuera del país y cuando regresé, ella me contó sobre esto… Nunca antes había sentido este sentimiento, lo cual era una necesidad primordial de atacar".

Continuó: "Salí deliberadamente a las zonas negras de la ciudad buscando ser atacado para poder desencadenar la violencia física. Lo hice tal vez cuatro o cinco veces hasta que me contuve, y realmente me sorprendió – este impulso primordial que tuve. Me sobresalté y me dolió".

Neeson buscó la ayuda de un sacerdote y de varios buenos amigos después del incidente, y agregó que el poder de caminar dos horas al día también era terapéutico para él.

La respuesta de Neeson

"No soy racista", insistió. "Esto fue hace casi 40 años. Me criaron en Irlanda del Norte, había una guerra en curso, y tenía conocidos que estaban involucrados en los problemas, en la intolerancia… Crecí rodeado de eso, era parte de eso".

Dijo que aprendió que necesitamos "Hablar, abrir. Hablar sobre estas cosas. Todos pretendemos que todos somos políticamente correctos. En este país, a veces simplemente rascas la superficie y descubres este racismo, esta intolerancia"