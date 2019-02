Lucas Espinoza, comediante: "Quiero ser el Ryan Gosling de Olmué"

"Soy comediante, guionista y estoy haciendo cosas que me encantaría ver y que en Chile no encontré. Mi humor nunca ha querido ofender o decir verdades, pero sí experimentar con formatos distintos". Así se presenta Lucas Espinoza (26), quien forma parte de la "nueva camada" de stand up comedy en el país.

Comenzó haciendo humor en bares a los 17 años. Luego en 2014 participó recurrentemente en “El Club de la Comedia” y ya en 2016 fue su gran salto junto a “Tiempos Mozos”, proyecto en el que incursionó junto a Ignacio Socías (Frente Fracasados), con quien escribe sus guiones y locutea tres días a la semana en Big Radio. "Trabajar con el Socías es como un matrimonio, está lleno de discusiones y de felicidades", asegura.

Además, actualmente se dedica a hacer sesiones de stand up y música en Patio Bellavista a cargo de Capel, ciclo que termina este miércoles con Paola Molina y Juanita La Oh como invitadas. Pero no sólo eso, también aprovecha sus días para recorrer Chile haciendo humor.

La nueva camada de stand up comedy

Su círculo lo componen personajes como Paloma Salas, Rodrigo Vásquez (Altoyoyo), Beno Espinosa o Fabrizio Copano, todos amigos y humoristas a la vez. De esta forma es fácil encontrarlos juntos en bares o en proyectos de "Pista B", una productora compuesta por Espinoza y Socías junto a Lucas Engel y José Hosiasson.

Y pese a que el fuerte de todos ellos son los shows en bares, el 2017 fue el turno de Copano en Viña del Mar, luego le siguió Altoyoyo, precisamente, en la última versión del Festival de Olmué. Aquella instancia el humorista la preparó solo, sin un equipo detrás del guión. Por su parte Espinoza vio la rutina desde el público "éramos como el staff emocional con Socias y Paloma. Acompañándolo no más. Éramos los amigos que fueron a verlo, básicamente", asegura antes de sentenciar que "lo pasamos la raja".

¿Cuál fue el sentimiento de ver a Rodrigo Vásquez (Altoyoyo) en Olmué?

Para mí acompañar a Vásquez fue la raja. Vi a un amigo con el que crecimos haciendo comedia en internet en el salto que a él le correspondía. Ahora fue Vasquez, el otro año me encantaría que sea Socías o Benito (Espinosa), con los que empezamos a hacer internet. Me gusta ese salto y creo que es posible, es interesante cómo se va dando de a poco.

Después de verlo, ¿aceptarías una posible oferta para Olmué 2020?

Antes de que Vásquez se subiera (al escenario) yo estaba pensando 'Ni cagando me subo a esta huea' ¿cachai?. No estoy preparado emocionalmente, me pondría a llorar justo antes del escenario, me quebraría como un niño de ocho años. Yo quiero estar en Olmué 2049, como "Blade Runner". Quiero ser el Ryan Gosling de Olmué.

Respecto a tu trabajo en solitario, ¿qué se viene para este 2019?

Mi gran meta es poder terminar el guión de mi primera película para grabarla lo antes posible, además estamos trabajando en la segunda temporada de "Tiempos Mozos" que serán ocho capítulos con un arco, con personajes que están pasando por procesos de adultos jóvenes pero que están igual de cagados que en la universidad. La idea es que salga por una plataforma distinta a youtube, internacionalizarla pero con un humor que Latinoamérica pueda entender porque tiene muchas tallas internas. Por otro lado me encantaría también tener un show de Stand Up en el Teatro Nescafé.

¿Te sientes preparado para llegar a un público más amplio?

Más que crecer en el público, es hacer el mismo que estoy haciendo en bares y poder hacer una obra de mis mejores chistes. Cerrar un ciclo de cierta manera porque todavía no he hecho ningún show mío que sea grande, siempre estoy en bares lo que es bueno pero ahora quiero subirlo al siguiente escalón.