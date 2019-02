Angie Jibaja envía furioso mensaje a Felipe Lasso tras enterarse de su compromiso

Un viaje de ensueño es el que se encuentra viviendo por estos días el ex chico reality Felipe Lasso, que esta semana le pidió matrimonio a su pareja, la cubana Adriana González, con quien lleva cinco meses de relación.

La propuesta fue realizada durante su visita al parque Magic Kingdom de Disney, ubicado en Florida Estados Unidos. Un lugar del que han dejado varios registros en redes sociales, y en donde tomaron una fotografía de las argollas.

"And I said yes (Y dije que sí)", escribió la ahora novia de Felipe Lasso en su cuenta de Instagram, en donde recibió cientos de felicitaciones por el nuevo paso que darán en sus vidas.

Instagram

Sin embargo, a quien no le gustó nada la noticia fue a la ex pareja del colombiano, Angie Jibaja. Y es que tras enterarse del compromiso, la actriz le escribió un duro mensaje a la novia de Felipe. "Babosos, qué buena que te sirvió ser parte de mí jajaja", fueron sus palabras.

Molesto por esta reacción, Felipe Lasso publicó un pantallazo del comentario en sus historias de Instagram, e invitó a su ex pareja a tener respeto por su nueva relación.

"Siempre he tratado de tener la mejor onda contigo, pero eso no significa que tengas derecho para venir a hacer comentarios absurdos a mí y mi pareja", dijo. "Si tienes algún problema, pues es conmigo, con ella no te metas", advirtió.

Instagram

Por su parte, Adriana González le dedicó un mensaje a Angie Jibaja través de la misma red social. "Vayan y tomen pastillitas para dormir", fue parte de lo que dijo.