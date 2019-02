Cantante de Sinergia criticó la presentación de CNCO en Talca 2019 con épico tuiteo sobre el uso de playback

Durante la noche de este jueves se dio el puntapié inicial al Festival de la Independencia de Talca. La primera jornada estuvo marcada por la presentación de Villa Cariño, Flaite Chileno y CNCO, mientras que la animación estuvo a cargo de Karen Doggenweiler y Cristián Sánchez.

Claro que la inauguración de la versión 2019 del certamen de la región del Maule no estuvo exento de polémicas. Este jueves los encargados de abrir los fuegos fueron los integrantes de la banda CNCO, pero su presentación fue ampliamente criticada por los usuarios en redes sociales.

Y es que a diferencia de otras ocasiones, el uso de playback en esta oportunidad era bastante evidente según el mundo tuitero.

La situación llegó a ser trending topic nacional, e incluso un reconocido cantante nacional usó su cuenta para trollear a los artistas latinos.

Se trata de Don Rorro, el vocalista de Sinergia. El famoso usó su cuenta de Twitter para escribir sobre la situación:

“Chaaa yo cuando canté con Sinergia en la Fiesta de la Independencia de Talca lo di todo en esfuerzo físico y vocal. Estos locos de CNCO cantan menos que los Milli Vanilli (me le cayó el carné)”, expresó.

Chaaa yo cuando canté con Sinergia en la Fiesta de la Independencia de Talca lo di todo en esfuerzo físico y vocal. Estos locos de CNCO cantan menos que los Milli Vanilli (me le cayó el carné 😅) #TalcaTVN

Fue cuestión de minutos para que el posteo generara múltiples reacciones. Hubo quienes apoyaron al cantante, mientras que otros usuarios más criticos arremetieron contra él por hablar mal del grupo de jóvenes.

"Deberías conocer y después criticar", le escribió una usuaria indignada. Ante ello, Don Rorro salió a defenderse. “A mí me parece que CNCO es un buen grupo y las canciones están super bien hechas", aseguró.

Y sentenció: "Lo que me molesta es el uso excesivo de playback y pistas vocales grabadas. Quizás soy un viejo que creció viendo a Rafaella Carrá hacerlas todas, entonces escuchar tanta pista grabada me choca”.

A mí me parece que CNCO es un buen grupo y las canciones están super bien hechas. Lo que me molesta es el uso excesivo de playback y pistas vocales grabadas. Quizás soy un viejo que creció viendo a Rafaella Carrá hacerlas todas, entonces escuchar tanta pista grabada me choca

— Don Rorro Sinergia (@rorral) February 8, 2019