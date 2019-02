Gino Costa busca consolidarse como "rostro" de TVN: Animará programa del Festival de Viña junto a Sergio Lagos

“Las oportunidades se van gestando gracias a la pega que uno hace y el compromiso que demuestra”, dice Gino Costa respecto a los desafíos televisivos que sumó este verano. Y es que a la conducción de los backstage de Olmué y Talca -que inició anoche-, añadió su participación en el programa satélite de Viña 2019 y un espacio festivalero que conducirá junto a Sergio Lagos.

“Para mí es un honor poder llegar a conducir junto a Sergio. Te lo digo sinceramente”, señala sonriente el periodista que tras años oficiando como notero, durante 2018 comenzó a abrirse paso en la pantalla chica y hoy es uno de los pocos “rostros del recambio” de la televisión. De ahí que TVN apostara todas sus fichas por él en esta temporada estival, algo que lo tiene muy contento ya que, afirma, “siento que se dieron cuenta que soy de los que da todo para que nos vaya bien”.

Sobre el proyecto con el ex animador del Festival, cuenta que irá de 19:00 a 21:00 horas y en él participará también Camila Stuardo, en representación de Fox.

“Hemos preparado un programa bien especial, en el que vamos a revisar las galas anteriores, hablaremos respecto a quiénes podrían ser las sorpresas este año y quiénes podrían protagonizar los desastres de la moda (rie). Creo que va estar muy bueno eso y calentará los ánimos de cara a la gala”, señala entusiasmado, añadiendo que “tengo ganas de reunirme pronto con Lagos para ver cómo lo vamos a hacer. Lo principal es que los dos iremos a pasarlo muy bien”.

Costa viajará a la Quinta Región, de donde es oriundo, una vez que finalicen sus labores en la Fiesta de la Independencia de Talca, donde nuevamente -al igual que en Olmué- se lleno de elogios por su desempeño y sus looks cada vez más a la moda. Muy a la altura de los grandes eventos hollywoodenses. Al respecto, cuenta que “para los backstage de los festivales he estado trabajando con Leila Loayza -también estilista de Karen Doggenweiler- y para el día a día estoy trabajando junto a Marcelo Marrochino, con quien elegimos un traje buenísimo para usar en la pre-gala. En general los hombres somos un poco fomes para vestirnos, así que ahora decidimos innovar y nos vamos a atrever a usar algo al estilo de lo que la está llevando en el extranjero”.

Los nuevos desafíos

Finalmente, sobre sus expectativas de cara a los desafíos que vienen este 2019, el periodista asegura tomarse las cosas con calma y estar sólo concentrado en seguir sembrando para el futuro.

“He trabajado mucho para crecer en televisión y me he negado a asumir proyectos de crecimiento rápido. Creo que el trabajo lento y seguro es más provechoso y se mantiene mejor en el tiempo, y eso es lo que yo quiero porque esta pega me gusta y quiero que me dure, ojalá para siempre”, declara.