Música urbana made in Chile: Las voces nacionales que sobresalen en la escena

No es novedad que la música urbana esté cada día conquistando al mundo. Es cosa de ver cómo Luis Fonsi, Bad Bunny, Nicky Jam y J Balvin se han paseado por distintos programas de la televisión estadounidense. Incluso, el “Conejo malo” y la voz de “Mi gente” han sorprendido apareciendo en distintos carteles de festivales fuera de Sudamérica.

Una explosión que viene gestándose desde que Fonsi comenzó a sonar en todo el mundo junto a Daddy Yankee con su tema “Despacito”. De esta manera, distintos músicos han sabido reconocer esta tendencia y meterse en este género en el que conviven baladistas, reguetoneros, raperos y traperos. “Todo es una sola gama de música”, expone el DJ Latin Bitman, quien es uno de los músicos nacionales con más colaboraciones a lo largo de su carrera.

En este escenario, era improbable que no apareciera un grupo de exponentes nacionales que acuñaran este género. Paloma Mami, DrefQuila, Tomasa del Real, Princesa Alba y Gianluca son algunos de los nombres que más suenan en los ultimos meses. La ex “Rojo” dio el gran salto al convertirse en la apuesta de Sony Music US Latin; la voz de “Olvida el miedo” dejó las batallas de rap y sacó su disco debut bajo el alero de Warner Music; la cantante iquiqueña es la punta de lanza del “Neo perro”, mientras que los dos últimos tienen en su colaboración “Summer love” uno de las canciones del verano. También aparecen nombres como Ceaese, Pablo Chill-E y Young Cister.

“Por primera vez siento que artistas chilenos se incorporan, de forma natural, a una tendencia global, que es algo que no pasaba mucho antes”, destaca sobre este fenómeno el crítico musical Sebastián Cerda. “En general, cuando una tendencia estaba pegando, había alguien que la recogía con más ánimo de lucro que de uno artístico. Quería ser un émulo local de los que estaba pasando afuera”, agrega. Para el periodista, “los cabros han ido viviendo a la par el desarrollo de esa escena producto de las plataformas digitales y su condición de nativos. Desde ahí le han ido dando sus propias inquietudes al incorporarlo en su propia propuesta”.

Si todos estos nombres son algo ajeno y sus canciones no son parte de las frecuencias que te acompañan día a día, acá te dejamos una guía con lo necesario para empezar a reconocer a estos músicos nacionales que darán qué hablar este 2019.

Paloma Mami

Sorprendió a todos al renunciar en julio al programa “Rojo”, tras decidir que “lo mejor para mí es seguir haciendo mi música fuera de ‘Rojo’, haciendo lo que yo amo sin restricciones”. En ese tiempo la oriunda de Nueva York, se presentaba bajo el nombre de Paloma Castillo. Casi tres meses después vino su sorpresivo fichaje con Sony Music US Latin. Para entonces ya tenía 225 mil seguidores en Instagram y el video de su canción “Not Steady” acumulaba 3.714.194 visualizaciones. Hoy esas cifras subieron a 1.3 millones de seguidores y 28 millones de reproducciones. Su reciente tema “No te enamores”, en un mes acumula 24 millones de visualizaciones. Además, se convirtió en la cantante chilena más escuchada en Spotify. Sebastián Cerda no duda en destacar “su feeling con el hit. Ella tiene dos canciones pero son dos que se nota que tienen la pasta de un hit. Están hechas para pegar en radios y generar recordación”.

Publimetro Chile El asombroso fenómeno de Paloma Mami Nuestro columnista Sebastián Cerda analiza el presente de la cantante nacional

DrefQuila

Con 21 años, Claudio Montaño es una de las voces nuevas que sorprendieron el 2018. Bajo su nombre artístico DrefQuila, el cantante editó, con el sello Warner Music, su disco debut “Aqua”. Un álbum que trae las canciones “A fuego”, “Olvida el miedo y “Exhibicionista”, su último single. Para muchos, Drefquila es una voz nueva, pero quienes seguían las batallas de rap, saben dónde comenzó todo. “Me parece interesante la movida que hizo de salirse de batallas e ir a un mundo más amplio”, expone Latin Bitman y agrega: “Hay que tener cojones, mucho talento y convicción”. Para el DJ, el éxito que ha tenido el cantante con su disco es la muestra de que “el hombre hizo lo que tenía que hacer”.

Tomasa del Real

Neoperreo se llama el género con el que Tomasa del Real está llamando la atención del mundo. Radicada en Los Angeles, la iquiqueña Valeria Cisternas (32) apuesta por lo que definió en entrevista con Publimetro como “la nueva era del reguetón más electrónico”. “Tiene ese aire de música más desprejuiciada y le da una amplitud al campo”, cuenta Latin Bitman. Con dos discos editados, “Bien y mal” (2016) y “Bellaca del año” (2018), Tomasa del Real está preparando su tercer disco para este año. Además es una de las chilenas que se presentarán en el reconocido festival Coachella en EEUU y también tocará en el Lollapalooza Chile.

Princesa Alba

En 2017, Trinidad Riveros se convirtió en un fenómeno viral al protagonizar un video en el Estadio Monumental en el que cantaba, bajo su nombre artístico Princesa Alba, su primera canción “My only one”. Un año y medio más tarde, la cantante nacional de 21 años es responsable de uno de los hits del verano. “Summer love” se llama su más reciente canción, que cuenta con la colaboración de Gianluca. Hoy, el tema posee más de un millón 300 mil visualizaciones y se convirtió en el primer paso de la cantante en plasmar un sonido mucho más profesional. “Ella sabe relacionarse muy bien con aspectos extra musicales que hoy en día son muy importantes, sobre todo en las redes sociales. Ella representa, de algún modo, esta figura de influencer. Antes de las canciones ya se conocía al personaje”, expone el crítico musical Sebastián Cerda.

Gianluca

Gianluca, con 23 años, es el príncipe chileno del trap. Dejó la universidad y las artes visuales para dedicarse por completo a la música. Su carrera se popularizó de la mano del video de “Siempre triste”, que tiene más de un millón de visitas en YouTube, y su single “Amor platónico”, canción que suma dos millones de reproducciones en Spotify. Además fue nominado como “Álbum independiente del año” en los premios Índigo.