Estos son los artistas que se presentarán en los Grammy 2019

J Balvin, Ricky Martin y Arturo Sandoval acompañarán a Camila Cabello el domingo en el Grammy en un "explosivo" número inaugural en el que también participará Young Thug.

Balvin, ganador del Grammy Latino, está nominado en la categoría principal de grabación del año por "I Like It", junto a Cardi B and Bad Bunny, mientras que Cabello compite por los premios a mejor interpretación pop solista por "Havana (Live ) "y mejor álbum vocal de por" Camila ".

Ricky Martin y Arturo Sandoval han sido galardonados en el pasado con múltiples gramófonos dorados, latinos y anglo.

La Academia de la Grabación también dio a conocer el martes un homenaje especial para la Persona del Año MusiCares 2019, Dolly Parton, con un segmento en el que Little Big Town, Maren Morris, Kacey Musgraves y Katy Perry cantarán algunos de sus clásicos. La superestrella de la música del país, quien subirá al escenario del Grammy por primera vez desde el 2001, interpretará además temas de su álbum "Dumplin "".

Entre otros artistas, las actuaciones se han publicado previamente Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, HER, Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Red Hot Chili Peppers y Diana Ross.

La ceremonia de los premios Grammy, en su edición 61a edición, será conducida por la cantante Alicia Keys y se transmitirá en vivo por TNT y TNT Series desde el Staples Center en Los Ángeles.