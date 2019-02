J Balvin habló de una posible colaboración con Maluma en los Grammy

Los premios Grammy de este año serán una gran noche para J Balvin. La megaestrella del reggaeton no solo está lista para el año de su exitoso éxito de verano "I Like It" con Cardi B y Bad Bunny, sino que también está abriendo el espectáculo con una actuación junto a Camila Cabello, Ricky Martin, Young Thug y Arturo Sandoval.

Si bien "I Like It" marca la primera nominación al premio Grammy de Balvin, fue el artista más nominado en la versión latina de la ceremonia en noviembre, donde se llevó el premio al mejor álbum de música urbana por su despiadado álbum creativo Vibras.

La revista Billboard entrevistó a J Balvin durante sus ensayos previos a su gran momento en los Grammys, donde comentó un poco sobre una posible colaboración con Maluma, su colega y paisano.

Al ser cuestionado sobre una posible colaboración dijo “Si absolutamente. Lo ha estado haciendo de maravilla, y es de mi ciudad natal; ambos somos de Medellín, Colombia, así que estamos listos. Solo era cuestión de tiempo. Necesitamos hacer la mejor canción, así que definitivamente sí, lo somos”.

Sobre su gran oportunidad de abrir los Grammy comentó “En este momento, es el momento perfecto para nuestra cultura, que realmente estamos alcanzando de manera global, sin importar el idioma. Realmente nos hemos conectado con la gente, y realmente están atrapando las vibraciones y las emociones. Simplemente ha sido increíble. Estoy haciendo una parte de "Mi gente". Es un mash-up. Es el show de Camila, y somos parte de él”.