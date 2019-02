Paty Maldonado, Raquel Argandoña y la doctora Cordero salieron escoltadas por Carabineros tras show de "Las Indomables"

Ya lo vivieron el pasado fin desaman. Paty Maldonado y Raquel Argandoña fueron testigo de una funa a cargo de una decenas de personas se manifestaron contra su show Las Indomables, en Llolleo, comuna de San Antonio.

"Fuera las viejas fachas", fue uno de los gritos que se escucharon de parte de los manifestantes que esperaron a las panelistas de "Mucho gusto" y "Bienvenidos" para mostar su descontento con la presencia en aquella localidad de estos dos polémicos rostros televisivos. "Hubo personas que fueron a gritarnos cosas allá, a Llolleo. Pero la verdad es que vamos a ser muy honestas con esto. No pasó a mayores. No hubo nada grave. Nada. Y no estamos mintiendo. No eran más de 15 ó 20 personas, la mayoría muy jóvenes", dijo Maldonado en el programa Sin Límite de Radio Agricultura

Un situación que se volvió a repetir este fin desean cuando "Las Indomables" finalizaron su presentación en la misma localidad. Nuevamente hubieron personas que se presentaron para manifestar su rechazo contra la presencia de Raquel Argandoña, Paty Maldonado y María Luisa Cordero en Llolleo.

Las Indomables tuvieron que subirse al bus verde en Lolleo 😂 pic.twitter.com/AWz4b3ikzg — Marcela (@Marx75) February 10, 2019

La diferencia: pese a que en Paty Maldonado le había bajado el perfil a la situación vivida la semana pasada, esta vez llegaron hasta el lugar elementos de las fuerzas especiales de Carabineros. Las protagonistas salieron escoltadas por la policía y se subieron a un bus de los uniformados, mientras los manifestantes gritaban contra ellas.