José Miguel Viñuela se quebró tras recordar al fallecido padre de la pequeña Giulia Inostroza

Como ya es costumbre, el matinal de Mega recibió esta mañana a una pequeña invitada. Se trató de la actriz Giulia Inostroza, de sólo 11 años. La otrora protagonista de “Ámbar” se sentó junto al panel de “Mucho Gusto” para repasar su vida y trabajo en televisión.

En este sentido fue casi imposible evitar el tema de la muerte de su padre. Julio César Inostroza falleció a fines de enero, deceso que significó un duro golpe para la menor.

Y mientras la niña conversaba con Karol Lucero sobre lo activa que es en redes sociales, apareció el tema; aquel día compartió la triste noticia con sus miles de seguidores.

“A él le encantaba la televisión. Lo quería compartir”, expresó la pequeña antes de romper en llanto. En aquel minuto fue contenida por el ex chico “Yingo” y por el animador José Miguel Viñuela.

Pero fue este último quien rompió el silencio, relatando una historia para muchos desconocida.

El pesar de Viñuela

El rostro del matinal se acercó a la niña y le contó que tuvo el placer de conocer a su progenitor. En ese sentido, señaló que durante un tiempo fueron socios en una heladería.

"Tu historia me toca mucho, me da mucha pena no haber podido estar en la misa. Quiero decirte que tu padre me abrió las puertas para ser socio en una heladería”, comenzó narrando.

“Cuando yo trabajaba en la radio hace muchos años, nos iba a dejar tortas, sándwiches, y siempre lo hacía con todas las personas que él quería”, agregó sin poder evitar quebrarse.

"Él llamaba a la radio y decía ‘quiero ponerme con las tortas del hogar que están ayudando’. Encuentro que es una pérdida enorme, pero siempre en estas cosas del dolor, hay que quedarse con la parte linda”, dijo claramente emocionado.

“A veces uno no entiende los misterios de la vida, pero yo creo que la gente buena de corazón parte antes y ese es el caso de Julio César”, finalizó Viñuela.

A su vez, explicó que durante el tiempo en que estuvo fuera de la pantalla chica, era él quien le pedía que volvería a Mega. Tras la intervención, la menor comentó que su padre siempre hablaba de Viñuela.

“Tú le encantabas a él”, aseguró.