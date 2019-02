De todo un poco: guía para encontrar las mejores producciones de Netflix en este Día de los Enamorados

Netflix nos cambió la vida y hasta las maneras de celebrar. Y es que gracias a esta plataforma, ahora los amantes de las series y las películas ya no necesitan moverse de su hogar para tener “la cita perfecta”.

Sabemos que nada le quita la magia al cine, pero tener a disposición este enorme catálogo de obras cinematográficas es una maravilla para los tiempos actuales. Más aún en el Día de los Enamorados.

En este sentido Netflix aportó con su granito de arena para este 14 de febrero, compartiendo una lista con filmes especiales para la ocasión. Acá te las mostramos con sus respectivos tráilers y argumentos:

Producciones basadas en el amor propio

Dumplin’

"Para demostrar lo difícil que es cumplir las expectativas de otros, la adolescente tejana, Willowdean Dickson, entra a un concurso local de belleza, el que es organizado por su madre, una ex reina de belleza."

Protagonizada por Danielle Macdonald, Jennifer Aniston y Odeya Rush.

Soltera codiciada

"Una escritora publicitaria con el corazón roto, que vive en Lima, Perú, se lanza a escribir un blog sobre la vida como mujer soltera y es sorprendida por el éxito de su sitio web". Protagonizada por Gisela Ponce de León, Karina Jordán y Jely Reátegui.

Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad

"Violet Jones tiene una vida aparentemente perfecta -un gran trabajo, un novio doctor muy guapo, y un peinado meticulosamente cuidado-. Pero, luego de una accidente en la peluquería, cada una de estas cosas comienzan a desmoronarse y Violet se da cuenta que estaba viviendo la vida que ella creía debía vivir, pero no la que realmente quería". Protagonizada por Sanaa Lathan y Ricky Whittle.

Comedias románticas

Sierra Burgess es una perdedora

"Esta versión moderna del clásico Cyrano de Bergerac cuenta la historia de Sierra, una adolescente inteligente que no cabe en la definición superficial del colegio de “linda”, sin embargo, luego de un caso de error de identidad, que termina en un inesperado romance, se asocia con la niña más popular con el fin de conquistar a su amor platónico".

Protagonizada por Noah Centineo, Shannon Purser y Kristine Froseth.

A todos los chicos de los que me enamoré

"Cuando misteriosamente sus cartas de amor secretas son enviadas a cada uno de los cinco chicos que le gustan, Lara Jean ve como su tranquila vida escolar da un giro en 180°". Protagonizada por Lana Condor, Noah Centineo y Janel Parrish.

Set it Up: El plan imperfecto

"Desesperados por un descanso de su trabajo, dos explotados asistentes se asocian para lograr que sus trabajólicos jefes se enamoren".

Protagonizada por Zoey Deutch, Glen Powell y Lucy Liu.

Ibiza

"Cuando Harper es enviada a España a una importante reunión de trabajo, sus fiesteras amigas la acompañan y convencen de seguir una aventura con un famoso DJ".

Protagonizada por Gillian Jacobs, Vanessa Bayer y Phoebe Robinson.

El stand de los besos

"Cuando el primer beso de Elle termina en un romance prohibido con el chico más guapo de su colegio, ella pone en riesgo la relación con su mejor amigo".

Protagonizada por Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi.

Sex Education

"El inseguro Otis tiene todas las respuestas cuando se trata de consejos sexuales, gracias a su mamá terapeuta. Entonces, la rebelde Maeve le propone instalar una clínica de terapia sexual en el colegio".

Protagonizada por Asa Butterfield, Gillian Anderson y Ncuti Gatwa.

Especial de películas francesas

Plan corazón

"La parisina Elsa no puede olvidar a su ex y sus mejores amigas deciden contratarle en secreto a un acompañante, para ayudarla. Pero el plan sale demasiado bien.

Protagonizada por Marc Ruchmann, Zita Hanrot y Sabrina Ouazani".

No soy un hombre fácil

"Un machista sinvergüenza prueba un trago de su propia medicina cuando se despierta en un mundo dominado por mujeres, en el que se enfrentará a una poderosa autora".

Protagonizada por Vincent Elbaz.

Romances de otra época

Siempre bruja

"Una joven bruja del siglo XVII viaja al futuro para salvar al hombre que ama, pero antes debe adaptarse a la actual Cartagena y derrotar a un oscuro rival".

Protagonizada por Angely Gaviria, Sebastián Eslava y Luis Fernando Hoyos.

Las chicas del cable

"En el Madrid de los años 20’, cuatro mujeres de la Compañía Nacional de Teléfono llaman a la revolución, mientras lidian con romances, amistades y su moderno lugar de trabajo.

Protagonizada por Blanca Suárez, Nadia de Santiago y Ana Fernández".

La mezcla entre amor y drama

LOVE

"La rebelde Mickey y el bondadoso Gus navegan por la emoción y la agonía de las relaciones modernas en esta atrevida comedia creada por Judd Apatow".

Protagonizada por Gillian Jacobs, Paul Rust, Claudia O'Doherty.

YOU

"Obsesionado con una aspirante a escritora, un encantador gerente de librería toma medidas extremas para entrar en su vida".

Protagonizada por Penn Badgley, Elizabeth Lail y Shay Mitchell.