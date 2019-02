Polémica por nueva teleserie de Canal 13 inspirada en caso de Kurt Martinson: su familia analiza tomar acciones legales

“Pacto de Sangre” está ad portas de entrar a su recta final y Canal 13 ya prepara su reemplazo. Se trata de un nuevo thriller a cargo de la productora AGTV.

Según señaló su director, Cristian Mason, la nueva ficción del ex “Canal del angelito” tomará ideas del caso de Kurt Martinson (35), un guía turístico que desapareció en 2014 en San Pedro de Atacama. A cuatro años del suceso y luego de una ardua búsqueda, el caso nunca fue resuelto.

"No sé si estará basada, pero tiene una parte que tiene que ver. Son situaciones que están en el ambiente, es una ficción", señaló el director al diario Hoyxhoy.

Para esta nueva producción ya se oficializó la participación de Amparo Noguera, Alejandra Fosalba y Julio Milostich.

La molestia de la familia contra Canal 13

El medio citado, a su vez, conversó con la familia del joven desaparecido. Y como era de esperar, quisieron expresar su molestia por la decisión del área dramática de Canal 13.

Tanto así que incluso señalaron que están estudiando tomar acciones legales contra la señal del grupo Luksic. "A nadie de la familia nos gusta. No queremos más especulaciones y se está jugando con los sentimientos de una familia”, señaló la madre del guía turístico, Ana María García.

"No necesitamos que estén haciendo publicidad con el nombre de nuestro hijo. Lo encuentro el colmo. Primero deberían preguntarme a mí", agregó.

Y sentenció: “Por lo menos que se dignen a hablar conmigo y no sigan haciendo publicidad (…) usando el nombre de mi hijo. Yo no he superado esto”.

Cabe destacar que la familia del joven extraviado ya estaba molesta con Canal 13. Esto debido a la aparición de un vidente en el matinal “Bienvenidos”, quien habló libremente sobre el tema. “Canal 13 presenta a un loco que se dice vidente y que dice que él habló conmigo. Después dijo que me había mandado un recado con una periodista, que él me quería ayudar. Jamás lo conocí”, recalcó la mujer.

“Me da pena porque están jugando con mis sentimientos de madre. Jugaron con los sentimientos de los hermanos, de su abuela, con toda su familia están jugando, nadie ha superado lo que pasó con Kurt”, reconoció.