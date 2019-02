El “girl power” del nuevo CDF

A tan sólo horas de iniciar el campeonato, el nuevo CDF del grupo Turner presentó a su nuevas incorporaciones y los distintos programas con los que hoy saltarán a la cancha para empezar a escribir una nueva etapa del canal. Entre los nombre llamados a ser las figuras del equipo destacan Claudio Palma, Aldo Schiappacasse, Claudio Borghi y Manuel de Tezanos, entre otros. A ellos se le suma un equipo de periodistas y ex futbolistas que serán parte de la nueva parrilla programática del CDF. Pero dentro de esta reestructuración, cinco rostros destacaron en la presentación oficial de la señal realizada en Machasa. Isidro Ureta y Lorena Miki se sumaron a Verónica Bianchi, Grace Lazcano y Nahla Hassan como los rostros femeninos en un ambiente dominado por hombres y que poco a poco se ha ido abriendo a las mujeres.

“No siento que sea un ‘club de Toby’”, dice Bianchi, la periodista que más tiempo lleva en la señal. “Con las chicas nos tomamos el renovado CDF y llegamos con harta personalidad y ganas de tener mucha voz”, agrega. “Es una gran responsabilidad. Pero más allá de hablar de hombres y mujeres hablamos de buenos o malos profesionales. Eso creo que ya pasó a segundo plano. Da lata que se ponga este estigma de trabajar siempre las mujeres juntas y de la competencia. Como somos menos, todo el tiempo te están comparando y no es así. Solo nos potenciamos”, expone Lazcano. “Somos un equipo. Más allá de ser hombre o mujer, la idea es ir más allá del fútbol”, es la visión de Hassan sobre el desafío que se viene para este CDF.

Las tres periodistas han sido figuras relevantes en la apertura de este tipo de mundos en los que los hombres siempre han estado atornillados. Hoy, su presencia en pantalla es clave para que otras colegas se animen en un trabajo cuyas puertas no siempre estuvieron abiertas para ellas. “La mujer tiene un lugar en la sociedad y en el fútbol que va en crecimiento y es lo normal. Así como crece el futbol femenino todos los días, cómo no va a haber mujeres que lo comenten”, plantea Sergio Nakasone, director regional de contenido de entretenimiento de Turner Latam. El ex Canal 13 asegura que la incorporación de más mujeres al CDF responde a una convicción de que no hay diferencias entre hombres y mujeres y por ello, su deseo es poder contar con una mujer que relate partidos. “Es un cambio natural que ya lo está reflejando la sociedad y lo tiene que hacer el Canal Del Fútbol”, afirma.

Isidora Ureta y Lorena Miki, los refuerzos

“En mi mi vida pensé que iba a ser parte del Canal Del Fútbol. Era el sueño de mi abuelito”, confiesa Lorena Miki sobre su llegada a la señal de cable. La ex CQC será parte de “Abrazo de gol”, programa magazine que será conducido por Eduardo Fuentes y que irá de lunes a viernes a las 16:30 horas. “Creo que hay un ‘girl power’ increíble. Ojalá que todas podamos tener un programa. El club de Toby se acabó”, dice la influencer y locutora radial. Junto a ella estará Isidora Ureta, quien siempre ha estado ligada a deportes más alternativos como el surf y el snowboard. “El fútbol tiene el número uno de ser el tema del que todos hablan, el que nos motiva, pero también creo que mi responsabilidad en las tardes es hablar de eso. Hay que darles más espacios”, son las definiciones de la periodista para esta nueva etapa del CDF.

Nuevos programas

“Abrazo de gol” no será el único programa nuevo que estrenará CDF. Este lunes 18 de febrero comienza “Pelota parada”, programa de actualidad que ira de lunes a viernes a las 13:30 horas y será conducido por Ignacio Valenzuela, junto a un panel compuesto por Grace Lazcano, Claudio Bustíos y Marcelo Díaz. A este espacio se suma “Todos somos técnicos”, donde Manuel de Tezanos liderará el debate futbolero de lunes a viernes a las 19:00 horas, y que contará con Claudio Borghi, Aldo Schiappacasse, Luis Marín, Marcelo Vega, Juvenal Olmos y Marcelo Muñoz.