Las claves de los looks de Cárcamo y Godoy en Viña 2019

Puede que para muchos sea pura frivolidad, pero es innegable que el look de los animadores en el Festival de Viña del Mar es siempre un tema que concentra la atención mediática, dado el alto interés que muestra el público. Así las cosas y a una semana de la Gala de Viña, Publimetro tuvo acceso a conversar con los encargados de que María Luisa Godoy y Martín Cárcamo se vean radiantes en su primera vez en la Quinta Vergara: Gabriela Cordero y Sergio Arias, respectivamente.

La mujer tras el styling de Godoy y el diseñador, quien ya ha vestido a los últimos tres animadores del certamen (Sergio Lagos, Felipe Camiroaga y Rafael Araneda), han trabajado desde hace meses en paralelo, pero también en conjunto para que los nuevos conductores del “Festival de festivales” hagan perfecto match en cada momento. Así lo revela Cordero y destaca que en el inicio “empezamos a trabajar con texturas. Sergio trabaja mucho con la lana y la seda, y quería atreverse con Martín en el uso de los colores, así que a partir de eso nos fuimos poniendo de acuerdo”.

El proceso para lograr los looks de cada uno se dio de manera especial, según reconocen. En el caso de la estilista, quien vistió a Carolina de Moras en sus últimos dos pasados Festivales-, significó comenzar a trabajar con alguien a quien no conocía previamente. Sin embargo, asegura que las cosas fluyeron rápidamente y sin problemas. “Nuestro primer objetivo fue conseguir todos los vestidos que habíamos pensado…, que llegaran a tiempo y que le funcionaran perfecto. Y siento que lo logramos”, señala sonriente.

Para Arias, en tanto, el tema tuvo un sabor muy distinto, ya que lleva muchos años trabajando con Martín para “Vértigo” y otros eventos, “pero vestirlo para Viña representaba una motivación distinta…, sobre todo porque lo quiero mucho y siento que este Festival lo pilla en un momento sumamente positivo para él como profesional, entonces estoy muy contento y orgulloso de poder estar con él en este proceso”.

Nueve vestidos, siete trajes

“Están definidos los looks de cada noche”, cuenta el diseñador respecto a lo que lucirá Cárcamo sobre el escenario de la Quinta Vergara. En total, según confidencia, son siete los trajes que ha preparado especialmente para la ocasión. “Y siento que hemos innovado”, asegura, para luego añadir que el animador “confía plenamente en lo que yo le propongo, porque no ve nada más que telas en un inicio…, y tengo la suerte de contar con su confianza plena desde siempre. En el caso de Viña, yo viajé a desarrollar los trajes a Europa, pero el colorido de ellos era algo que tenía que definir acá y necesitaba mostrárselo a Martín antes de viajar, porque es su primer Festival y quería que participara en la génesis de la colección. Tengo la satisfacción de decir que no me objetó nunca nada…, y bueno, ya está todo listo. Se los ha probado y le quedan espectacular”.

En lo que respecta a Mari Godoy, Cordero señala que viajará a la Quinta Región con nueve vestidos. “Cuando comenzamos a trabajar, María Luisa ya tenía algunas ideas, así que todo fluyó rápidamente. La idea era hacer un mix entre diseñadores internacionales y chilenos, y a partir de ahí fuimos jugando respecto a cómo debería lucir, qué color le podría favorecer, y todo eso…, pero siempre manteniendo su estilo”. En esa línea, comenta “nos enfocamos en quién es ella y que su styling fuera más orgánico y natural, para que se sintiera cómoda en todo momento ya que eso la hará sentirse empoderada en su primera vez en la Quinta Vergara”.

Hace un par de semanas Godoy viajó a Europa en busca de dos de los vestidos que lucirá durante los días del certamen. “Afife Docmac nos hizo el nexo con uno de los diseñadores extranjeros”, revela, para luego comentar que “todos los vestidos elegidos son de alta costura y de diseñadores renombrados, y con ellos vamos a jugar con el color y los bordados”.

Quieren dar el “primer golpe” en la Gala

“A Viña llegamos con el total look glamoroso que un hombre puede usar”, afirma Sergio Arias respecto al estilo del vestuario que tendrá Martín Cárcamo, y enfatiza en que, gracias a su experiencia en el certamen, “sabemos que el primer golpe se da en la Gala y de ahí, en la primera noche y vamos para adelante”.

Aunque prefiere dejar a la sorpresa todos los detalles de lo que lucirá el rostro de Canal 13 en el evento festivalero que abre los fuegos, adelantó que va en línea “con lo que se está usando en las grandes alfombras rojas del mundo en términos del colorido que la gente ocupa”.

Gabriela Cordero, por su parte, cuenta que la animadora de TVN usará un diseño soñado. “Cuando partimos, ese vestido ya estaba en la cabeza de María Luisa y nos preguntamos durante un largo tiempo si íbamos a lograr tenerlo, y gracias a la gestión de Afife se logró. Y es maravilloso porque realmente define a María Luisa porque se va a ver elegante, moderna, sofisticada y fresca”, indica.

Cortes de pelo de último minuto y ojo con el maquillaje

Los animadores de Viña 2019 no sólo deben estar bien vestidos, sino que además deben verse impecables y eso sólo se logra con un buen trabajo en maquillaje y pelo. Por eso, ambos rostros contarán con un equipo especial. En el caso de Godoy, el maquillador Raúl Flores -el mismo que maquillaba a Carolina de Moras para el certamen- tendrá la misión de hacerla lucir impecable, mientras que los peinados estarán en manos de John Pérez.

Respecto a Cárcamo, Sergio Arias cuenta que el viñamarino lleva varias semanas sin cortarse el pelo a petición suya. La idea, explica, es llevarlo a cortarse el pelo a último minuto y de una manera muy especial. “Es un corte que ya tengo visto”, revela, para luego comentar que a pesar de que la novia del conductor es la destacada Make Up Artist Alejandra del Sante, ella no estará trabajando con él en esta pasada. “La Ale no lo va a maquillar porque el hecho de que sea su pareja tiene una connotación distinta…, aunque igual ella puede opinar y hacerle recomendaciones a la Catita Prieto, que es la maquilladora que va a viajar con nosotros a Viña”.

¿Los elogios a Karen Doggenweiler y Cristián Sánchez les meten presión?

“Para nada. Mi presión es interna y estoy trabajando en que todo el proceso sea perfecto”, dice Gabriela Cordero tras ser consultada sobre a si las innumerables loas al vestuario de Karen Doggenweiler y Cristián Sánchez durante los festivales de Olmué y Talca les han metido una cuota de presión, a la hora de finiquitar los looks de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo en Viña.

“A veces la gente se confunde…, porque cuando dices que alguien está regia, eso no significa que tiene que estar bien vestida. Yo creo que, en el caso de María Luisa, su estilo es más sofisticado. Durante la semana vamos a jugar igual con diferentes estilos, para que a veces se vea un poco más sexy o un poquito más osada…., pero tenemos cero presión”, asegura.

Sergio Arias, por su parte, afirma que “Karen estuvo extraordinaria y me encantó la dupla que hizo con Cristián, a quien estuve feliz de vestir en Talca y en Olmué. Y fíjate que ahí hice una diferenciación entre los tres festivales, pensando en el estilo de cada evento, y a Cristián le gustó mucho que fuera así. Me encantó cómo se vio cada noche…, al igual que Karen. Estoy muy contento por ella, pero, sobre todo, por Leila Loayza que fue quien la vistió. La conozco desde sus inicios en TVN y creo que en esta oportunidad se lució”.