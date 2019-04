Frank Iero, ex My Chemical Romance: “Si esperan que toque temas de ellos, están equivocados”

Este viernes, un ex My Chemical Romance (MCR) regresa a Chile y lo hace en condiciones muy distintas a cuando debutó con su banda hace diez años. En esa época, el grupo comandado por Gerard Way venía a mostrar uno de sus más grandes discos, “The Black Parade” (2006), con un show en el que ahora es conocido como Movistar Arena. Hoy, con los de Nueva Jersey disueltos, su ex guitarrista, Frank Iero, vuelve al país junto a su banda The Future Violents promocionando “Barriers” su tercer álbum solista con un show en el Club Chocolate.

“Siempre he sido el mismo. Siempre he hecho esto. Desde que tengo 11 años que escribo canciones. Si miras mi trayectoria, tengo más bandas que dedos en mis manos (risas). No sé cómo hacerlo de manera distinta y no sé hacerlo sin que MCR esté en la conversación. Y eso está bien para mí. Es algo que hice y de lo que estoy orgulloso. Me ayudó a ser la persona que soy hoy. Creo que los discos que he publicado no podrían existir si no hubiera estado en esa banda”, cuenta sobre el camino en solitario que ha construido y la sombra de su ex banda, que siempre está presente.

¿Qué es lo que disfrutas más de tu carrera solista?

-Creo que el hecho de que puedo perseguir cosas que escucho en mi cabeza y se que son buenas. Cuando estás en una banda, tienes una idea pero no puedes expresarla de la mejor manera porque rápidamente es tapada o puesta de lado. Eso es duro. En estos tres discos pude realmente perseguir estas ideas, géneros, tonos, explorar y experimentar.

¿Te preguntan muy seguido por MCR o si vas a tocar canciones de ellos en tus shows?

-Honestamente, me han preguntado sólo una vez eso. No creo que la gente piense que voy a tocar esa canciones. Creo que sería diferente si yo hubiera sido el cantante. Pero los que vienen a mis shows nunca esperan que toque algo de ellos. Y si lo hacen, están muy equivocados (risas).

¿Fue verdad que trataron de reunir a MCR para el festival Warped Tour?

-No lo sé. A lo mejor, pero no llegó más lejos del agente. Creo que al decir eso (una posible reunión), algunas personas, no voy a nombrar a nadie en particular, buscan generar entusiasmo sobre algo. Nunca iba a haber una reunión de MCR en el Warped Tour.

¿Qué podemos esperar de tu show en Chile?

-Lo inspirador de tocar música en vivo con distintos músicos es que cuando sientes que una canción está lista, nunca lo está. No se puede replicar. Tocar nuevas canciones será muy divertido y las antiguas con esta banda se sienten como nuevas.