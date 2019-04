Ozuna rompe en llanto en entrevista televisiva

El reguetonero Ozuna se conmovió en una entrevista televisiva para Telemundo, al hablar de su hija y de los sacrificios que tiene que hacer día a día por su familia y carrera.

"Mucha gente me hace arrogante. El que me conoce sabe cómo soy. Nunca tuve como esa abundandancia, esa hambre de que 'ay, yo quiero ser más que todo el mundo, yo quiero ser algo bien grande'. Yo solamente quería que la gente escuchara mi música", sostuvo el cantante, quien también reconoció que "no sabía que venía acompañado con problemas, con enemigos, con gente que no te quiere ver bien".

Tras ser consultado sobre qué momento causó en su vida la mayor felicidad, Ozuna respondió: "El naciminto de mi primera hija, Sofía Valentina". "Una enseñanza bien grande. Te puedo decir que…". Fue en ese momento en el que el puertorriqueño se quebró y soltó unas lágrimas. "Cambió mi vida, aprendí a ser un hombre, aprendí a valorar mi familia", dijo.

Y es que según contó, "no sabía lo que era eso, no sabía lo que era tener algún por qué en la vida y echar pa' lante. No tenía una meta. Tenía un mapa de lo que era tener tu familia, pero cuando nació mi hija fue que comenzaron las bendiciones. Ahí pude ver lo que era no tener y tener, como las bendiciones llegaban".

Asimismo el intérprete de "Vaina Loca" confesó que "la gente no sabe que uno se tiene que sacrificar día y noche, y no ver a tu familia por tantas navidades, por tantas cosas que uno tiene que pasar, es bien difícil. Y la gente te juzga y te señala sin saber que tu hija crece y crece, y a lo mejor ni la puedes ver crecer, es bien difícil".