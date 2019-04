Presidente de México afirma que recibió una supuesta carta de Juan Gabriel

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que recibió una supuesta carta de Juan Gabriel -cantautor fallecido en 2016- de manos de una persona que se acercó a él y le aseguró que Alberto Aguilera Valadez vive.

Al ser cuestionado en conferencia matutina desde Palacio Nacional, sobre la misiva que el pasado 8 de abril le entregó el ex manager del “Divo de Juárez”, el mandatario mexicano respondió:

“Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. No puedo decir más, no hay elementos que prueben nada”.

¡Vive por sus canciones!

López Obrador dijo que no evade el tema sino lo trata porque es una persona que, vivo o muerto, es “excepcional, extraordinario, un gran artista”.



“Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria, una persona libre, patriota, porque, si yo les contara, muy, muy defensor del pueblo de México. Un extraordinario personaje, vamos a quedarnos con esa imagen”, puntualizó.

Entablaron una buena amistad

AMLO recordó que cuando fue jefe de Gobierno lo invitaron al Zócalo a cantar y entabló con él muy buena amistad.

“Como era, cantó y cantó, y me esperó hasta las seis de la mañana, que yo llegaba a las reuniones de seguridad. Y tuve con él muy buena amistad, un personaje, un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona, independientemente de cualquier otra cosa”, detalló.

