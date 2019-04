Kika Silva habla de su regreso a la TV de la mano de "Proyecto Arca"

“Esta temporada es mucho mejor, a mi gusto, por la fauna y los lugares que vimos”, adelanta Kika Silva respecto a los nuevos capítulos que conforman el segundo ciclo de “Proyecto Arca”, la apuesta cultural que invita a proteger nuestra fauna nativa y el entorno donde habita.

El espacio ya tuvo un comentado primer ciclo y ahora regresa a la pantalla de Canal 13 para mostrar más animales en peligro como delfines, ballenas y tortugas y se recorrerá la Antártica y el archipiélago Juan Fernández.

Gentileza

“En esta temporada fueron más días de grabación y realizamos mucho más contenido”, comenta Silva, destacando que “las especies son distintas a la de la primera…, tendremos más especies acuáticas y pudimos ir al norte, donde no fuimos el año pasado, y también a la Antártica”. En los nuevos capítulos también mostrarán la realidad que se vive en el Zoológico Nacional y cómo es el trabajo ahí, así como el trabajo que realizan los guarda faunas en la rehabilitación de los animales y los cuidados que éstos requieren.

“La televisión es lo mío”

Si bien los televidentes no están muy acostumbrados a ver a Kika Silva conduciendo este tipo de apuestas, ella asegura que hacerlo le recuerda cuando comenzó a aparecer en pantalla. “Yo partí así…, cuando hacia los programas de deporte estaba mucho más en terreno, sintiendo y viviendo lo que va pasando”, señala la mujer que ha labrado su carrera vinculándose más al área de entretención, participando ese espacios como “Bienvenidos” o el doc reality “Invencibles”. Sin embargo, desde que en 2018 apostó por esta alternativa cultural, su interés en este segmento ha ido creciendo.

“Me gustan los dos formatos…, me gusta esta faceta donde el centro no somos nosotros sino los expertos o los animales”, indica Silva, quien se siente cómoda en este proyecto de un día a la semana (los sábados, a las 18:30 horas) y, al menos por ahora, no le vuelve loca la idea de un franjeado.

“Siento que la televisión es lo mío y es mi pasión, pero no ando preocupada si salgo más o no en pantalla. Me importa más la experiencia que cuantos días a la semana tenga de pantalla”, afirma.

La segunda temporada de “Proyecto Arca” este sábado con un especial de los humedales en donde visitarán Santo Domingo y Llolleo para conocer investigaciones destinadas a protegerlos.

Por Josefina Lira