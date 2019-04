¡Sorpresa! Apple TV + abre misteriosamente un canal de Youtube con adelantos de su contenido

Sin avisos ni adelantos. El medio especializado Applesfera dio con un canal de Youtube que pertenece a Apple. ¿Su utilidad? Exponer información sobre las novedades relacionadas con Apple TV +.

Hace unas semanas la compañía anunció que entraría con todo al mundo del streaming. Entre los programas y el contenido que ofrecerán participarán grandes estrellas de la televisión y el cine como Oprah y Steven Spielberg.

La nueva plataforma tendrá variados programas. / Apple

El canal abierto por la firma de Cupertino ofrece tráilers, comentarios detrás de cámaras, entrevistas, clips de programas y mucho más.

Entre las publicaciones nos encontramos unos cuantos videos etiquetados con títulos como "Trailer oficial", "Entrevista" o "Clip".

Incluso, podemos ver avances de los estrenos más esperados del año, como "The Lion King", "The Secret Life Of Pets 2" y "The Joker", junto con clips y entrevistas a personajes de "Game of Thrones", "Veep", entre otros.

Los originales de Apple

Además, el canal cuenta con tráilers de 'Carpool Karaoke: The Series'. Según se señala en Applesfera, esto podría sugerir que lo que aquí es donde Apple compartirá los tráilers para sus programas de televisión y películas originales, a medida que se acerca el lanzamiento del servicio Apple TV +.

De acuerdo a información oficial de Apple, a partir de mayo los clientes podrán suscribirse a los canales de Apple TV que quieran y verlos directamente en la app Apple TV, sin necesidad de apps ni cuentas o contraseñas adicionales.

A la espera de más información

Además del contenido de servicios como HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade o Noggin, los canales de Apple TV incluirán nuevos servicios como MTV Hits y otros que se irán sumando en todo el mundo. El lanzamiento del servicio considera a más de 100 países alrededor del globo. Hasta el momento se desconoce el precio de este servicio, por lo que tendremos que esperar hasta que Apple lo libere antes de su lanzamiento oficial al público.

