Chris Hemsworth: “Veremos a Thor en su mejor versión”

¿Qué puedes decirnos de todas las versiones y momentos en los que hemos visto a Thor a lo largo del Universo Cinematográfico de Marvel?

– El Thor que vimos en “Thor: Ragnarok” (2017) probablemente no encajaría en “Endgame”. No podría haber existido en este último filme un Thor tan arriesgado e inconsciente como el de las anteriores películas. Ahora veremos a Thor en su mejor versión, más unido con todo el grupo, más en control de sus emociones y, de esa manera, más heroico. Ha sido muy divertido explorar todas las aristas de personalidad de este personaje durante estos años.

¿Cuál es tu percepción de Thanos?

– Es algo que no se había visto nunca a lo largo de todas las películas. Nunca se vio un villano con tanta fuerza e intelecto como él y, obviamente, es un enemigo totalmente fuera del alcance de las referencias que pueda tener cualquier Avenger. Eso, para mí como actor, fue extraordinario porque, desde que me dieron el guion, no pude dejar de leerlo hasta el final, para saber cómo rayos los Avengers se las arreglarían para vencerlo.

¿Cómo describirías la relevancia de Robert Downey Jr. para el universo de Marvel?

– Él carga con la responsabilidad y privilegio de haber iniciado todo esto. Sin su trabajo o lo que él pensó para este personaje (Iron Man), ninguno de nosotros estaría aquí. Él es el verdadero líder de este equipo. Y siempre se ha mostrado muy complacido de la constante retroalimentación que le hemos dado a su trabajo.

¿Cómo calificarías el final que se le está dando a estos primeros once años de películas de Marvel?

– Por un lado, es el filme más oscuro de toda la saga. Por otro, también puede verse como la versión más alocada de estos superhéroes. Es la película más cara de todas las realizadas por Marvel, con más efectos especiales y peleas, pero no por eso se ha descuidado el factor emocional. Hay mucho drama, y estoy seguro de que más de uno saldrá llorando del cine.

publimetro