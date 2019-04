Ex chico Rojo no puede volver al país porque tiene una orden de detención en su contra

El ex participante de “Rojo: Fama contra Fama”, Jason Heredia, que se encuentra radicado en México hace 13 años y no puede volver a Chile porque tiene una orden de detención en su contra por no cumplir con su deber cívico.

En 2017 Heredia fue notificado para ser vocal de mesa en las últimas elecciones realizadas en nuestro país. Pero no se presentó porque el cantante no vive en Chile.

Las declaraciones de Jason Heredia

El ex de Maura Rivera dio declaraciones en el programa de La Red “Intrusos” explicando lo sucedido. “Fueron los carabineros a buscarme a la casa porque no me presenté a votar”. Esta situación, aseguró Heredia lo tiene “mortificado” tanto a él como su familia.

El cantante afirmó que realizó todos los trámites para solucionar este hecho, tanto en la embajada chilena como mexicana. “La vez que salí llamado, mi papá fue y le dijeron que no había problema, que tenía que mandar un papel que acreditara que yo estaba acá”.

Pero aún no hay una respuesta y el ex chico Rojo sigue imposibilitado para volver. Envié los papeles, no se los quisieron aceptar a mi madre y a mi papá tampoco, los papeles iban con sello del consulado… Por favor ‘chilito’, a ver si me puedan apoyar en saber qué está pasando“, pidió Heredia.