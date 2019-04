Felipe Avello: “Me gustó ver el humor desde un punto de vista serio”

El éxito se manifiesta de distintas maneras. En el caso de Felipe Avello, no sólo le ha generado aumentar su base de fanáticos tras sus participaciones en los festivales de Olmué y Viña del Mar, también lo ha hecho enfrentarse a una especial situación.

La gente no para de gritarle en la calle una particular frase: “Están matando un huevón”. “Me pesa un poco, porque esa frase no es un chiste en sí mismo. A veces me dicen, ‘quedo atento a sus comentarios’, pero eso no lo dije yo. Es un fenómeno de la viralización que dos años después me digan eso sin contexto de nada.. Pero igual es como un saludo (risas)”, cuenta.

Uno de los efectos de la exposición que viene de la mano de presentar su show en dos escenarios masivos, que son tradicionales en la oferta televisiva veraniega. Una visibilización que está a punto de aumentar, cuando este 4 de mayo Felipe Avello debute en el horario prime con “Detrás de las risas”, la segunda temporada del programa de TVN que revisa el desafío que han enfrentado distintos comediantes de hacer reír y que, según Nicolás Opazo, su productor ejecutivo, siempre estuvo pensada para que el ex “SQP” fuera su anfitrión. “En la primera temporada fue uno de los que más entendió el concepto del programa. La idea era mostrar cómo se hacen las rutinas, el esfuerzo y cómo se queman en los festivales. Aparte de que es periodista y eso le ha ayudado harto. Es el que más nos calzaba para este programa”, cuenta.

Felipe Avello analizó el humor en Viña 2019: "Yo creo que sí fue un año más difícil" El humorista revisó lo ocurrido en la Quinta Vergara con sus colegas y aseguró que, medio en broma medio en serio, que se habría ofrecido para reemplazar a Jorge Alís si este no se recuperaba para su presentación

“Ha sido difícil compatibilizar todo, pero hay un equipo que me ha respaldado en este desafío, sabiendo que iba a hacer una carga más de trabajo. Era muy interesante para mí hablar de humor y diseccionar las rutinas. Me sorprendió porque no sé si había un espacio antes con esto”, explica Avello, sobre sus razones para ser parte de “Detrás de la risa”.

Y es que el ex penalista de “SQP” asegura que la TV hace rato que dejó de ser un espacio que le interese. “Lo que más me gusta es hacer espectáculos en vivo. He estado dedicado a estos shows los últimos años. Me motivó hablar de humor, que es a lo que he estado abocado la mayor parte del tiempo. Más que por la TV, es por la comedia”, cuenta.

Según el triunfador de Viña 2019, “era tomar en serio el humor. El programa no es humorístico. Las entrevistas son en serio y me gustó ver el humor desde un punto de vista serio”. Por ello, trato de “no caer en clichés, preguntar por curiosidad. A la mayoría de los que participan, los conozco y se daban conversaciones interesantes, que espero también lo sean para el público. Que no sea una conversación críptica entre colegas. Si esto, finalmente, es para el público. Uno trabaja siempre pensando en que sí se entenderá”, expone.

Avello reconoce que tenía aprensiones porque, aunque es periodista, nunca había trabajado entrevistando. “Son colegas y eso facilita las cosas. Sobre todo, el hacer lo mismo, me permite tener una empatía real. Siempre he visto que en las entrevistas uno piensa que estás fingiendo o hace una puesta en escena y yo no quería caer en eso. Y no ocurrió porque hemos vivido lo mismo… El miedo a las pifias, el buscar que la gente se ría buscando elementos de la vida privada, que es lo más chistoso… No sé por qué cuando uno dice algo de verdad de uno, siento que el público reacciona mejor”, dice.

El comediante está presentando su show “Corazón llenito en Miami”, en el Teatro Mori Plaza Vespucio, donde juega con la idea de internacionalizar su carrera. Una situación que Avello está viviendo de la manera que menos esperó, a través de la radio. “Hay una inquietud mía de expandirme a un público que no es chileno. En los 40 Principales he podido darme cuenta de todo un mundo que uno desconoce. Es interesante poder llegar a otro público, a propósito de que hay tantos extranjeros viviendo en nuestro país. En la radio me conoció el público venezolano”, sentencia.