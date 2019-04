La Última Guerra: el enfrentamiento que viene tras la Gran Batalla en “Game of Thrones”

Muchos fanáticos aún no se pueden recuperar del capítulo de anoche de “Game Of Thrones”. El episodio fue el más extenso de la serie durando 82 minutos, donde se desató “La batalla de Invernalia”.

Fue dirigido por Miguel Sapochnik, quien también estuvo a cargo del la Batalla de los Bastardos y El Viento de Invierno. La espectacular batalla tardó 55 días en grabarse porque sus creadores buscaban una iluminación especial.

La guerra contra los caminantes blancos llegó a su fin. Luego que Arya Stark tuviera una conversación con Melisandre sobre el Dios de le muerte, que no dejó a nadie indiferente, pudo escapar del ejercito de caminantes blancos que la perseguían.

No fue hasta el final del episodio donde vuelve a aparecer con una inesperada actuación. Arya Stark se enfrentó al Rey de la Noche clavándole una daga de acero valaryo, terminando con la eterna pesadilla.

El actor chileno Pedro Pascal, quien interpretó a Oberyn Martell, se emocionó al igual que lo fanáticos por la valiente acción de Arya. En su twitter comentó: “Arya fuiste mi chica desde el día uno”.

YOU BEEN MY GIRL DAY ONE ARYA. DAY F****** ONE!!!!!!

— Pedro Pascal (@PedroPascal1) April 29, 2019