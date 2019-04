Lucas Balmaceda: "Mon Laferte es una persona demasiado generosa"

Tras su aplaudido paso por el Festival Coachella, el pasado jueves Mon Laferte estrenó el video de su canción “Cumbia para olvidar”. Y tal como lo hizo con su clip “El beso”, decidió invitar al actor nacional Lucas Balmaceda a ser parte de su elenco.

“Trabajar con ella fue una increíble experiencia. Además de ser una tremenda profesional, encuentro que es muy seria. Siempre está buscando crecer y ponerse en un lugar incómodo, algo que me inspira mucho a mí como artista”, reconoce el actor de 26 años, añadiendo que “Mon Laferte es demasiado generosa. Muy aterrizada. Nos invitó a comer como cuatro veces y llevó a todo el elenco a su casa. Pareciera que es una diva, pero siempre tiene sus puertas abiertas”.

Armando las maletas

Lucas Balmaceda saltó a la fama en 2014 por su rol de Axel Miller en la serie “Los 80”. Luego fue parte de distintas producciones, incluyendo “Narcos”(2017) o la chilena “No quiero ser tu hermano” (2019).

En tanto, este año sería parte de la nueva teleserie vespertina de Canal 13. Pero su vida dio un rotundo vuelco tras ser elegido entre dos mil postulantes para ingresar a estudiar, durante cuatro años, a un prestigioso conservatorio de artes situado en Nueva York.

“Ha pasado un mes desde que me enteré y me he preocupado de celebrar. De ir cerrando cosas (…) me tuve que salir de una teleserie y quería mucho trabajar ahí, pero ellos lo recibieron muy bien y fueron muy profesionales conmigo, me hicieron sentir apoyado en mi decisión”, relata sobre la producción dramática que prepara la estación del grupo Luksic.

Pero ojo, su decisión, afirma, no se relaciona con hacer carrera en el extranjero, como lo hizo su hermano, el célebre actor Pedro Pascal. “Yo hablo inglés, tengo la ciudadanía, y si fuese por eso, tomaría ese camino que sería el más ‘corto’”, afirma.

Y agrega que al contrario, esta decisión se debe al deseo de “tomar un riesgo vital que es mucho más interno que externo; no lo proyecto como una posibilidad de carrera, sino para crecer en lo que hago y sanar un montón de cosas que siento que están mal o sin descubrir dentro de mi oficio”.

“Para mí el éxito es muy relativo, mucho más interior. Y de hecho me emociona muchísimo estudiar a mis 26 años”, concluye el actor que dejará el país en agosto para emprender este nuevo desafío.