Morgan Freeman llega a TV+ con “La Historia de Nosotros”

El próximo sábado 4 de mayo a las 22:00 horas, TV+ estrena “La Historia de Nosotros” (The Story of Us) sumando más entretención para los televidentes el fin de semana.

“La Historia de Nosotros” con Morgan Freeman es una producción original de National Geographic que explora las fuerzas del amor, las creencias, el poder, la guerra, la paz, la rebelión y la libertad. En esta interesante serie se tocan temas acerca de los lazos que unen y destruyen a la humanidad, donde se puede concluir que las personas tienen más en común de lo que podemos creer y que incluso que existen más razones para unirse que para estar divididos.

En la serie, Morgan Freeman emprende un viaje para conocer a personas de todas las culturas cuyas vidas se ven modeladas de manera sorprendente por estas fuerzas fundamentales, todo para poder comprender cómo la vida humana ha tomado tantas notables y diferentes formas.

¿Por qué nuestras sociedades alrededor del mundo parecen tan diferentes? ¿Cómo se desarrolló la civilización humana? ¿Cómo se verá la sociedad en el futuro, ya que la globalización y la tecnología trastornan nuestras formas de vida? o ¿Qué significa ser libre? ¿Es necesaria la guerra? ¿El amor puede cambiar el mundo? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en estos 6 episodios de una hora de “La Historia de Nosotros”, ideal para pasar el fin de semana con la familia, conociendo lo más profundo de la sociedad.

TV+ en su propósito de entregar entretención a toda la familia, estrena esta conocida e interesante serie este 4 de mayo a las 22:00 horas.

TV+ transmite por su señal abierta en la frecuencia 5.1, por streaming en el sitio web www.tvmas.tv y por los servicios de TV Paga : VTR: 18 – Movistar: 805 (HD)- DirecTV: 1147 (HD) – Claro: 550 ( HD ) – GTD : 809 ( HD ) – ENTEL: 63 (HD).