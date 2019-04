Karen Doggenweiler recibirá hoy en Olmué una importante distinción

Tras un exitoso verano comandando los festivales de Olmué y Talca (líderes en sintonía), Karen Doggenweiler salió de pantalla y hasta ahora no tiene fecha para su regreso. Y es que aun cuando fue muy buen evaluada por el público, que la llenó de elogios en redes sociales, TVN -increíblemente- no la tiene considerada en sus planes más próximos. Sin embargo, su buen desempeñó no pasó indiferente para la comunidad olmueína, que este martes le entregará una importante distinción: Será nombrada Hija Ilustre.

"Estoy feliz y agradecida por este reconocimiento de los vecinos y la Ilustre Municipalidad de Olmué, que es una comuna preciosa ya conocida en todo el mundo por su belleza y sus bondades", dijo la animadora a Publimetro, emocionada por un "regaloneo" que es también un espaldarazo a su trabajo de tantos años en el canal público.

La ceremonia en que será distinguida se desarrollará durante la cuenta pública que realizará la alcaldesa Macarena Santelices. "Ahí tendré la oportunidad de recibir este honor. Y no puedo estar más contenta por tanto cariño", comenta Doggenweiler, quien viajará a la llamada "capital huasa" en compañía del productor ejecutivo del Festival del Huaso de Olmué (y de los festivales de Talca y Viña del Mar), José Antonio Edwards.

"Para nosotros es un orgullo que se reconozca el enorme talento de Karen. Además, esto viene a fortalecer aún más la alianza que tenemos desde hace años, comprometidos con la comuna y su Festival", indicó Edwards.

La ceremonia en que será honrada la animadora se llevará a cabo a las 19 horas en la municipalidad.