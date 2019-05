AAARARRRGWWWH: Peter Mayhew, el actor detrás de Chewbacca en "Star Wars", dejó este mundo a los 74 años

El Halcón Milenario se quedó sin su mejor tripulante. Peter Mayhew, el actor que interpretó por décadas a Chewbacca en las películas de Star Wars, falleció a los 74 años en su hogar de Texas.

Mayhew dejó este mundo el día 30 de abril, pero su familia decidió esperar hasta hoy para comunicar la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde se publicó un comunicado anunciando su partida.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

