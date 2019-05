"Avengers: Endgame": "Te amo tres mil", la verdad detrás de la frase más emotiva de la película

Sin duda, la frase más emotiva de Avengers: Endgame y que marcó la película fue “Te amo tres mil”. En una escena aparece Tony Stark y le dice a su hija Morgan que la ama. A lo que ella responde: “Te amo 3.000”.

Dicha frase está siendo utilizada en redes sociales y hasta ahora es la más recordada. Esas palabras tuvieron mayor impacto cuando el personaje las vuelve a mencionar ante toda su familia al final de la película.

El verdadero significado de “Te amo tres mil” parece haber sido descifrado por algunos seguidores de Marvel. Incluso, los mismos guionistas de Avengers: Endgame se han pronunciado al respecto.

Christopher Markus y Stephen McFeely revelaron que fue Robert Downey Jr. quien sugirió esa frase. Al parecer la utiliza en la vida real con sus hijos. La frase original era “Te Quiero Muchísimo”. Pero, Downey Jr. quería extender un mensaje personal para quienes lo han acompañado durante 11 años como Iron Man.

“Bueno. Por más que nos gustaría tener el crédito de lo que inevitablemente será una de las líneas más memorables en la historia de Universo Cinematográfico de Marvel. Eso es algo que Robert y sus hijos realmente se dicen. Lo trajo de la vida real al set”, aseguró Markus.

Sin embargo, la conmovedora frase cobró un nuevo significado. Un usuario de Twitter, Ash Boio, hizo una suma con los minutos totales de todas las películas desde la Fase 1 hasta la Fase 3.

Para ello consideró que cada película dura un aproximado de 2 horas y media. Incluso las 3 horas y media que duró Avengers: Endgame. También la próxima Spider-Man: Far From Home. En resumen, toda la filmografía de Marvel daría 3052 minutos.

Look at the total run time for all the MCU movies. “I love you 3000”. Can’t cope… #AvengersEndgame pic.twitter.com/A6nj6bGaNd

— Ash (@AshBoio) May 2, 2019