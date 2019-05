Carolina Mestrovic debuta hoy en Nickelodeon de la mano de "Club 57"

Una figura televisiva de exportación. Esa es la categoría que mejor define hoy a Carolina Mestrovic, la joven animadora que en octubre pasado se instaló en Estados Unidos para dar sus primeros pasos en la TV internacional, ahora como parte de la cadena Nickelodeon.

“Fue todo un reto, y la verdad lo más complicado fue separarme de mi hija, fue lo que más extrañé, pero la verdad valió la pena", cuenta a Publimetro la otrora conductora de "Sabingo", quien dejó el país para incorporarse a "un proyecto divino, con canto, baile y actuación. De verdad todo valió la pena y ahora estoy muy feliz de pertenecer a este equipo”, afirma en el marco de la gira promocional de "Club 57".

Carolina Mestrovic en Club 57

Y como no hay plazo que no se cumpla, hoy llega a la pantalla chica este show de ficción y música que contará con 60 episodios de una hora y seguirá las aventuras de Eva y su hermano Rubén, quienes accidentalmente se transportarán al año 1957 a través de una máquina del tiempo. ¿El conflicto? aunque intentarán todo lo posible para volver a casa, un romance inesperado hará que la joven protagonista de esta trama tome la decisión de quedarse en el pasado, desencadenando un efecto mariposa que cambiará sus vidas para siempre.

“Es muy cool ver a Eva enfrentar todos los problemas de una niña de 14 años, pero en una época que no es la de ella”, cuenta Evaluna Montaner, hija del cantautor venezolano y protagonista de "Club 57".

“JJ es un chico muy leal, que vive su vida muy tranquilo, y supuestamente mi novia – aunque sea un secreto en la escuela- es Vero (Carolina Mestrovic) pero yo me quedo sin palabras y nos enamoramos con Eva. Ahí es donde empiezan los problemas”, adelanta, por su parte, el italiano Riccardo Frascari. “Yo creo que su papel es el más cruel de todos, el más malo, pero ella en la realidad es todo lo contrario”, agrega el actor.

“Vero me hizo explorar un lado oculto mío”, dice entre risas la chilena, quien a su vez sentencia: “Si hay segunda temporada me quedo, si no, regreso al país”.

En tanto, la música también estará presente, tal como ocurrió con los fenómenos de audiencia "Violetta" o "Soy Luna". La banda sonora de "Club 57" incluye 15 canciones originales compuestas por Ricardo Montaner y Evaluna, Ricky y Mau y Camilo Echeverry.

Así las cosas, esta historia de dramas, música, ciencia, aventuras e imágenes que representan la vida de los años 50’ se podrá sintonizar desde las 19:00 horas por las pantallas de Nickelodeon.