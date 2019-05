¿Cancelado?: J Balvin pide perdón tras apoyo a Chris Brown y “desconocer” la golpiza a Rihanna

Justin Bieber y J Balvin están en medio de una polémica por Chris Brown. El canadiense y el colombiano están siendo duramente criticados en redes por supuestamente defender al estadounidense.

En su Instagram, Bieber publicó en su Instagram una imagen en la que aparecen los cantantes Michael Jackson, Tupac Shakur y Chris Brown, quien fue denunciado por violencia de género contra su expareja Rihanna.

Las críticas estallaron en su publicación. Sin embargo, eso no le importó a Brown quien respondió el comentario con corazones y un emotivo mensaje de agradecimiento. En 2009 Brown fue detenido y declarado culpable por agredir a Rihanna.

Por su lado, Balvin envió un mensaje en Twitter sobre dicha publicación. "Puse 100 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris Brown como una leyenda dentro del entretenimiento. no soy nadie para juzgar su vida personal. No soy adivino para conocer qué pasó NO acepto ninguna violencia contra nadie pero sí aprecio el talento".

Puse 💯 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal , no soy adivino para conocer qué pasó NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SI aprecio el talento. — J BALVIN (@JBALVIN) May 5, 2019

Por más que explique igual no me van a entender, entonces SI LA CAGUE!! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose — J BALVIN (@JBALVIN) May 5, 2019

Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen por que cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y se que lo que quería decir y viene una canción también. — J BALVIN (@JBALVIN) May 5, 2019

Tanto ha sido, que J Balvin se encontró entre las tendencias de Twitter este domingo.