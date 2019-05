Camila Recabarren y la extorsión que sufrió por video prohibido: “Querían que yo saliera del clóset, asumiendo que era lesbiana”

Camila Recabarren ha estado en boca de todos durante las últimas semanas luego de confesar a través de sus redes sociales que le gustan las mujeres.

Recordemos que la modelo saltó a la fama mientras aún era pareja de Alberto “Tatón” Púrpura, un empresario 36 años mayor. Luego inició una relación con Joaquín Méndez, pero su romance no prosperó.

Así las cosas, la ex Miss Chile lleva dos años sin pareja, lo que no significa que no haya encontrado el amor. Según contó en su paso por “Podemos Hablar” de CHV – capítulo que se emitirá este viernes-, lleva un par de meses saliendo con una mujer, pero sin ponerse etiquetas.

En el citado espacio también habló sobre su atracción hacia el mismo sexo, apuntando su quiebre con el argentino como el momento en que decidió “asumirse”. Recordemos que recientemente la modelo declaró en entrevista con Nueva Mujer que tuvo “pololos, sentí amor por algunos de ellos, pero también por lo que veía que era normal. Siempre supe que no me gustaban, y todos mis ex lo han sabido. Cuando terminamos con el Joaco, dije 'ya, soy vieja y ya tengo que ser libre y sentirme feliz, porque no puedo seguir en esta parada sólo para caerle bien a la gente”. Ahí decidí, en mi círculo, empezar a hacer mi vida sin tanta explicación'”.

“Querían que yo saliera del clóset, asumiendo que era lesbiana”, agregó Recabarren sobre su "liberación" en el espacio conducido por Julián Elfenbein, pues por aquel tiempo, fue extorsionada para que revelara su verdadera orientación sexual.

Podemos Hablar / gentileza

Además, recordó un triste episodio que marcó su infancia; fue víctima de abuso por parte de su tío desde los ocho años, hecho que se prolongó por casi cinco más. Eso hasta que decidió contárselo a sus padres, pero ellos decidieron hacer como si nada hubiese pasado. “Es un daño que te afecta para toda la vida” , expresó la modelo, agregando que este episodio la perseguirá para siempre.

Por otra parte, fue consultada por su decisión de dejar de tomar alcohol. En la instancia reveló que pasó años bebiendo en exceso, pero un día una fuerte discusión con su madre la gatilló a tomar medidas drásticas. “Decidí ponerme un pellet”, reveló Recabarren.

Daniela Aránguiz, Loreto Valenzuela, Carlos Caszely, Alejandro Guillier y Rafael Araneda también fueron parte de dicha conversación, la cual verá la luz este viernes por las pantallas de Chilevisión.