Filtran grave accidente de Francisca Undurraga en "Resistiré": habría caído desde dos metros de altura

Cuántos esperando el capítulo de hoy de @mtvresistire por las pantallas de @mtvla @megarealityoficial por las pantallas de @mega.tv y por supuesto por @aztecasiete !!. . Quiero que me cuenten cuál y porque es su participante favorito de Resistiré! Etiquétenlo👇🏼!!. . . . . #Resistiré #ResistiréMega #MTVResistire #mtv #reality #realityshow #tvazteca #acapulcoshore #acashore #supershore #manelyk