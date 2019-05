Fernanda Muñoz revela que hubo romances en "MasterChef" y aclara su polémica en el programa

Este viernes, Fernanda Muñoz fue la nueva invitada al programa #HoyCBB de Publimetro. La ex participante de "MasterChef" preparó un Gin Tonic con algunas variaciones en el Bar Barbanegra ubicado en Las Condes.

Ahí, la mujer comentó su participación en el programa de Canal 13 y cómo fue grabar por meses en Colombia. Por ejemplo, dijo que las jornadas de grabación eran muy largas y tenían poco tiempo para el ocio.

"Fue un trabajo muy difícil, grabábamos desde muy temprano, podíamos salir sólo los días domingos", comentó en el espacio de Publimetro.

Además, Fernanda Muñoz reveló que en "MasterChef" pudo haber nacido el amor entre algunos de los participantes.

Fin a la polémica

Apenas había comenzado la cuarta temporada y ya había una polémica. Y es que Fernanda Muñoz puso el grito en el cielo debido a que en el generador de caracteres jo estaba especificado que es una modelo trans.

"Feliz de estar en esta cuarta temporada de 'MasterChef' Chile. No ha sido fácil pero gracias al apoyo de todos quienes creyeron en mi pude dar lo mejor! Si me siento censurada por Canal 13 ¿Ser Miss trans es algo que no quieren mostrar en la televisión? En serio en pleno 2019?????", escribió en Instagram.

Por su parte, Chris Carpentier, salió en defensa del programa y señaló que estos perfiles se van realizando poco a poco.

"Hay una progresión de los capítulos y en cada capítulo vamos contando las historias de los participantes. No ponemos todo en el primer capítulo", dijo en conversación con "Intrusos" de La Red. "No intentamos esconder nada", aseveró.

Sin embargo, Fernanda Muñoz fue eliminada de "MasterChef" y nunca mostraron aquellos perfiles. De todas maneras, la ex participante explicó en #HoyCBB que su intención era que se mostrara su trabajo como algo positivo.

"Desde el principio siempre dije que me pusieran así. Fui con mi banda, mi corona, y me dijeron que no era necesario. Nunca me grabaron con corona y banda", dijo Muñoz a los periodistas Karina Prieto y Mauricio Neira, agregando que lo que le molestó, fue algunos medios tergiversaran la historia.

"(Decían) que yo me había sentido discriminada porque no decía que era modelo trans y no era eso, sino que se omitió algo positivo de mi vida, que representé a Chile y que no se me haya reconocido eso me da lata. Lo que no quería es que se contara la triste historia de la trans, quería mostrar cosas positivas, motivadoras", aseveró.

Acá puedes ver el capítulo completo de #HoyCBB con Fernanda Muñoz