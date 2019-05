Cine confunde 'La Llorona' por 'Detective Pikachu' y niños salen aterrados por error en la función

¡Pikachu estuvo de terror! Los padres y niños que llegaron a ver "Detective Pikachu" a un cine de Cánada quedaron verdaderamente impactados. Y es que la sala en la que se encontraban proyectó una película distinta: "La maldición de la llorona".

Las alarmas empezaron a sonar cuando en los trailers previos se exhibieron los avances de películas de terror como "Annabelle". Los asistentes al cine Guzzo Marché Central en Montreal ya estaban nerviosos.

Según informaron medios locales, los niños en el cine estaban llorando a causa del miedo. Tras la secuela de Annabelle, se mostraron las promociones de "Joker" y el remake de "Child’s Play". Nadie en la sala entendía qué estaba ocurriendo.

El usuario de Twitter, Ryan George, estuvo entre la audiencia que compartió a través de sus redes sociales lo ocurrido. “El cine donde me encuentro está pasando el trailer de Annabelle antes de Detective Pikachu. Miren a otro lado niños, oh no”, escribió antes de revelar el error del cine.

‘La maldición de la llorona’, película que trata sobre la legendaria fantasma que se oculta en la oscuridad de la noche y aterra a los niño, comienza con una escena que muestra a una madre ahogando a su hijo. Lo ocurrido es viral entre los usuarios de Facebook.

Después de las quejas de los padres, el cine apagó la película y los llevó a otra sala donde se mostraba ‘Detective Pikachu’. Al parecer todo fue un error de proyección del establecimiento que hasta el momento no se ha manifestado sobre el error que puso los pelos de punta de los niños que esperaba ver a Pikachu en la pantalla gigante.

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95

— Ryan George (@theryangeorge) May 9, 2019