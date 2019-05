La gran pena de Valentina Roth: Perdió al bebé que esperaba junto a su pareja

View this post on Instagram

todo pasa por algo dios lo quiso así . ya le tenia hasta nombre (esta foto es cuando tenía dos meses y medio mañana cumpliría 3 meses )yo te quise del día uno que supe que te tenía adentro d mi . todo pasa el sufrimiento es un proceso que muchas mujeres lo han pasado . gracias por su apoyo ❤️ ( no seré mamá ya lo perdí como conté en el en vivo que hice )