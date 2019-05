"Abstinencia sexual de por vida": la divertida broma con que un ginecólogo sorprendió a Vale Roth

Este miércoles, Vale Roth apareció en el matinal Viva la Pipol para hablar sobre el difícil momento que está atravesando, al perder a su bebé de 11 semanas de gestación. Una noticia que reveló hace sólo unos días a través de una transmisión en vivo, en la que explicó que sufrió un aborto retenido.

Durante el programa, los animadores se contactaron con el ginecólogo Víctor Córdova para que ofreciera orientación en torno al caso. En este contexto, entregó detalles sobre el diagnóstico de la ex bailarina y sobre el legrado, procedimiento al que será sometida para extraer el feto.

Sin embargo, en medio de todos los conceptos y explicaciones que entregó, el especialista sorprendió con una inesperada broma.

Todo ocurrió cuando Vale Roth le preguntó cuánto tiempo estará adolorida y cuánto tardará en volver a su vida normal. "Habitualmente con los procedimientos actuales no deberías sentir dolor más allá de dos o tres días. Después abstinencia sexual de por vida…", dijo el ginecólogo, desatando las risas del panel.

"Llevo como tres meses así, por favor (…) Pero, de verdad, no sé cuánto después puedes tener relaciones sexuales después de hacerte el legrado. No es que esté desesperada, es una consulta porque mi pololo… Lo veo ahí y se está desmayando", respondió entre risas la ex Calle 7.

"Una semana. El sangrado dura pocos días en estos embarazos que fueron pequeñitos", explicó Córdova.

