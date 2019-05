Pattinson camino a ser el Batman "más joven" en la historia del cine

Robbert Pattinson, el muy laureado vampiro en "Crepúsculo" estaría camino a convertirse en el actor más joven en encarnar el mítico personaje de los cómics, Batman.

La información la difundió en exclusiva "Variety", en un despacho que lleva la firma de Justin Kroll.

La productora cinematográfica Warner Bros no negó ni confirmó la noticia, pero desde ya se asegura que el guión será severamente revisado, luego de las decepcionantes cintas "Batman v Superman" y "Justice League".

Variety confirmó que la filmación podría comenzar a fines de 2019 o principios de 2020. En la actualidad, Pattinson está a punto de rodar otra película para la WB: Christopher Nolan, coprotagonizada por John David Washington, que se estrenará el 17 de julio de 2020.

Getty Images

Pattinson tiene un total de cuatro películas que se estrenan este año, comenzando con "High Life" de Claire Denis. También aparece en "The Lighthouse" de Robert Eggers, que se presenta en el Festival de Cannes, "The King" para Netflix y "Waiting para los bárbaros ".

Nacido el 13 de mayo de 1986, Pattinson cuenta 33 años.

Se espera que la preproducción de la película de Warner Bros.-DC Comics comience este verano.

Matt Reeves, el cineasta detrás de las últimas dos secuelas de "El planeta de los simios", asumió la dirección de "Batman" de Ben Affleck en enero de 2017 y ha estado desarrollando el proyecto desde entonces.

Getty Images

Affleck y Warner Bros. comenzaron a hablar sobre el actor y director que dejó a Caped Crusader detrás de "Justice League", lo que le permitió a Reeves elegir a su propio Bruce Wayne.

Reeves producirá "The Batman" con su colaborador de "Planet of the Apes", Dylan Clark.

Desde 1943 a ésta parte, éstos actores han interpretado al misterioso héroe de Ciudad Gótica: