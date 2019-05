HBO emitirá maratón y documental de "Game of Thrones"

Tan solo horas quedan para el desenlace de "Game of Thrones". El último episodio de la serie de HBO se emitirá este domingo 19 a la 21:00 horas, tanto por la señal de cable como por su plataforma de streaming HBO GO. Razón por la que el canal ha preparado un programación especial para esperar el fin de la exitosa producción basada en los libros de George R.R. Martin.

Desde las 13:00 horas, HBO transmitirá completa la octava temporada de "Game of Thrones", para aquellos que quieran vivir una maratón esperando el final o para los que se perdieron alguno de los 5 episodio ya emitidos. Todo iniciará con el capítulo llamado "Winterfell".

Además, la señal de cable ha preparado un contenido especial para celebrar el fin de la serie. El domingo 26 de mayo a las 21:00 horas estrenará "Game of Thrones: The Last Watch" un documental de dos horas que relata cómo fue la filmación de la última temporada y lo que significó, tanto para los actores como la producción de la aclamada serie, tener que despedirse del mundo que crearon durante ocho temporadas.