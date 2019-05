Dead Kennedys: "El punk rock es tan popular hoy como lo fue a fines del 70"

“‘Trust your mechanic’… No, ‘One way ticket to Pluto’… No, ’Potshot heard around the world’… No… ¡Hay tantas!”, dice D.H. Peligro, baterista de Dead Kennedys, con algo de ironía. La pregunta: cuál canción del grupo sería ideal para todo lo que está pasando en el mundo este 2019. “Es como preguntar cuál es tu canción favorita”, dice riendo el bajista y miembro fundador de la banda, Klaus Flouride, quien agrega: “Las cosa de las que hablamos, desafortunadamente, siguen siendo tópicos actuales”.

Con cerca de cuatro décadas de carrera, una que tuvo un receso en 1986 y que fue retomada en 2001, pero sin su vocalista original, Jello Biafra, Dead Kennedys es responsable de ser una de las fuerzas impulsoras del punk estadounidense a finales de la década del 70 con canciones como “Holiday in Cambodia” (1980), “California über alles” (1979), “Nazi punk fuck off” (1981) y “Kill the poor” (1980).

“El punk rock es tan popular hoy como lo fue en los años 77, 78 y 79…”, asegura Flouride, quien es interrumpido por Peligro. “Incluso más”, afirma con emoción el baterista. “Porque está el punk mainstream”, explica el bajista y agrega: “Odio definir qué es punk. La gente siempre quiere que lo haga”.

Pese a que el grupo está celebrando 40 años de trayectoria, razón por la que están en Chile para presentarse este martes 21 de mayo en el Teatro Cariola, los actuales Dead Kennedys se remiten a interpretar lo mejor de su repertorio construido a partir de una discografía de cuatro álbumes, siendo “Bedtime for Democracy” (1986) su última publicación de estudio.

Y es que desde su reunión, solo han sacado nuevas versiones de aquella época. “Queremos sacar música nueva. Estamos trabajando en algo, pero somos lento en ello. Somos algo perfeccionistas. No sacaremos nada de lo que no estaremos felices. No puedo decir que nunca lanzaremos algo nuevo, pero tampoco puedo poner fecha”.

Polémica por afiche en Brasil

Reproducción

Contra todo pronóstico, Dead Kennedys tuvo que cancelar sus fechas en Brasil. Todo por un polémico afiche que fue catalogado como una burla para el presidente brasileño Jair Bolsonaro y un ir y venir de declaraciones en sus redes sociales. “Vimos el poster, nos gustó. Es un gran afiche, pero lo sacaron y nos enteramos después porque ya estaba publicado. Un día o dos de haberse hecho público supimos por nuestra gente en Brasil que se estaban haciendo amenazas a nuestra personas allá. Luego hicieron una declaración de lo que supuestamente dijimos. La mierda llegó al ventilador”, explica Flouride, con algo de frustración.

“No queremos poner a la gente que trabaja por nosotros, a los que nos vienen a ver y a nosotros mismos en un posible escenario de real peligro. Se que (Jello) Biafra hizo una entrevista en la que decía “siempre venía gente a atacarnos en el escenario”. Sí, eso pasaba mucho en los 80 y la violencia todavía ocurre algunas veces. Pero en ninguna caso, venía con una amenaza de tres semanas. Nunca hemos hecho un show donde sabemos que hay una personas que quieren hacer daño a nosotros y la audiencia”, agrega.

Dead Kennedys se presenta este 21 de mayo en el Teatro Cariola y las entradas (hay una promoción 2 x 1) están disponibles por Puntoticket.